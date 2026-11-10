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Quân sự - Thế giới

Mỹ di chuyển máy bay tiếp nhiên liệu khỏi căn cứ tại Anh

Theo truyền thông Mỹ, không quân nước này mới đây di chuyển một số máy bay tiếp nhiên liệu khỏi căn cứ ở miền Đông nước Anh.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tờ WSJ dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề ngày 10/11 cho biết, quân đội Mỹ đã di chuyển một số máy bay tiếp nhiên liệu khỏi một căn cứ không quân tại Anh do "mối đe dọa từ Iran".

"Hai máy bay tiếp nhiên liệu hoạt động tại căn cứ RAF Mildenhall đã được chuyển hướng đến Đức vào ngày 9/11, và một số máy bay khác cũng được điều động đến các căn cứ khác ở châu Âu trong ngày", tờ báo dẫn nguồn tin cho hay. Các quan chức Mỹ quyết định chuyển các máy bay sau khi nhận được cảnh báo về mối đe dọa mới vào ngày 9/11.

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Một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân RAF Mildenhall, Anh, trong một cuộc tập trận ngày 20/9/2001. Ảnh tư liệu: AP/Max Nash.

Khi được AP liên hệ, một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho hay đã nắm được thông tin, nói thêm rằng lực lượng này thường xuyên luân chuyển máy bay giữa các địa điểm “vì nhiều lý do, bao gồm huấn luyện và yêu cầu thực tế”.

“Máy bay quân sự Mỹ được triển khai phù hợp với các thỏa thuận về quyền tiếp cận, đặt căn cứ và quyền bay qua với các đồng minh và đối tác. Vì lý do an ninh, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm thông tin về việc này”, quan chức giấu tên nói.

“Vì lý do an ninh, chúng tôi không thảo luận về các biện pháp bảo vệ lực lượng cụ thể. Các cơ sở của chúng tôi luôn cảnh giác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác nước chủ nhà”, vị quan chức nói thêm.

Bộ Quốc phòng Anh không đưa ra bình luận.

“Máy bay và các phương tiện khác thường xuyên di chuyển theo yêu cầu hoạt động”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Căn cứ RAF Mildenhall tại Anh là nơi đóng quân của Phi đội tiếp nhiên liệu số 100, phi đội tiếp nhiên liệu thường trực duy nhất tại khu vực châu Âu. Đơn vị này vận hành máy bay KC-135 Stratotanker.

Thông tin này xuất hiện chưa đầy hai tháng sau khi Không quân Mỹ rút các máy bay ném bom khỏi căn cứ RAF Fairford ở Anh. Các máy bay ném bom xuất phát từ RAF Fairford từng được Mỹ sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào Iran.

apnews.com
Link bài gốc Copy link
https://apnews.com/article/us-air-force-planes-moved-18294a0abfe39c04c2e4f5b520ea8586
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