Thế giới

Nguyên nhân vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ, hơn 70 người thương vong

Ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương trong vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ.

An An (Theo India Times)

>>> Mời độc giả xem video về vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ

Nguồn video: X/ANI

Theo India Times, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một hộp đêm nổi tiếng ở làng Arpora, Bắc Goa, Ấn Độ, vào đêm muộn 6/12. Vụ cháy khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Hầu hết nạn nhân là nhân viên làm việc tại địa điểm này.

"Tổng cộng 25 người tử vong, trong đó có 4 du khách và 14 nhân viên. 7 nạn nhân còn lại vẫn đang được xác định danh tính", Cảnh sát trưởng Goa, Alok Kumar, thông tin.

Cảnh sát Kumar cho biết thêm vụ cháy xảy ra do bình gas bên trong Birch by Romeo Lane, một hộp đêm mở cửa vào năm ngoái, phát nổ.

chay.png
Vụ cháy hộp đêm ở Ấn Độ đêm 6/12 khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Ảnh: India Times.

Nghị sĩ Michael Lobo nói với các phóng viên rằng tất cả thi thể đã được đưa tới Trường Y Goa ở Bambolim. Ông nói thêm rằng lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã làm việc suốt đêm để tìm kiếm nạn nhân.

Chính quyền đã ra lệnh mở cuộc điều tra chi tiết vụ hỏa hoạn và dự kiến sẽ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả hộp đêm trong khu vực.

Theo một quan chức địa phương, thông tin ban đầu cho thấy, hộp đêm này đã không tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy chữa cháy.

"Chúng tôi sẽ xử lý hộp đêm này và cả những người đã cấp phép cho hộp đêm hoạt động dù vi phạm các tiêu chuẩn an toàn", vị quan chức tuyên bố.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu chính quyền tiểu bang cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng.

