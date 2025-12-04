Hà Nội

Thế giới

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Chính quyền Hong Kong thông báo số nạn nhân tử vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po đã tăng lên 159 người, trong đó có một trẻ 1 tuổi.

An An (Theo Hongkongfp)

Trang Hongkongfp đưa tin ngày 3/12, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 26/11 đã tăng lên 159 người, trong đó có một trẻ sơ sinh 1 tuổi.

Cảnh sát trưởng Hong Kong Joe Chow cho biết độ tuổi của các nạn nhân được xác định là từ 1 đến 97.

hongkong3.png
Cảnh sát trưởng Hong Kong Joe Chow. Ảnh: HKFP.

Liên quan đến vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court, cảnh sát đã bắt giữ 6 nhân viên của một nhà thầu an toàn phòng cháy chữa cháy. Họ bị tình nghi báo cáo sai sự thật với Sở Cứu hỏa rằng hệ thống báo cháy sẽ không bị vô hiệu hóa trong quá trình cải tạo tòa nhà.

"5 người đang bị giam giữ để điều tra thêm trong khi 1 người được tại ngoại", Joe Chow cho hay.

Tính đến chiều 3/12, tổng cộng 140 thi thể đã được xác định danh tính, 19 thi thể chưa được xác định danh tính và 31 cư dân vẫn mất tích, cảnh sát trưởng Karen Tsang thuộc đơn vị điều tra thương vong của cảnh sát thông tin.

hongkong2.png
Thi thể của nạn nhân vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong được đưa ra ngoài. Ảnh: HKFP.

"Đơn vị xác định nạn nhân thiên tai (DVIU) của cảnh sát đã hoàn tất việc rà soát cả 7 tòa nhà bị cháy của cụm chung cư Wang Fuk Court", cảnh sát trưởng Hong Kong Joe Chow thông tin nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể.

DVIU tìm thấy 70 thi thể tại tòa Wang Cheong, tòa nhà đầu tiên bốc cháy vào ngày 26/11, và 82 thi thể tại tòa Wang Tai. Đơn vị đặc nhiệm phát hiện 3 thi thể trong tòa Wang Sun và Wang Tao, trong khi 1 thi thể được tìm thấy ở tòa Wang Shing. Thi thể một cư dân khác được tìm thấy trong cụm chung cư này.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ngày 26/11

Nguồn video: Bloomberg Television
#Vụ cháy chung cư Hong Kong #thảm kịch cháy chung cư ở Hong Kong #Hong Kong #cháy chung cư ở Hong Kong #hỏa hoạn tại chung cư

