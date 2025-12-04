Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Máy bay chở 425 người hạ cánh khẩn tại Nga vì cháy động cơ

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Red Wings chở 425 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo ở Moscow, Nga, do một động cơ bốc cháy.

An An (Theo iz.ru)

Nguồn tin của Izvestia cho biết, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Red Wings, đang trên hành trình từ Moscow tới Phuket (Thái Lan), đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo ở Moscow sau khi động cơ bên trái của máy bay bốc cháy.

Nguyên nhân là do thông số vận hành của một trong các động cơ bị thay đổi, khiến động cơ bên trái bốc cháy.

maybay.png
Một chiếc máy bay của hãng hàng không Red Wings. Ảnh: RIA Novosti.

"Vào lúc 22h53 ngày 3/12, một chiếc Boeing 777 của hãng Red Wings đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Domodedovo, Moscow. Máy bay khi đó đang trên đường đến Phuket (Thái Lan) với 425 người trên khoang, bao gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 412 hành khách", Artem Korenyako, đại diện của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, thông tin.

Theo hãng hàng không, phi hành đoàn đã phản ứng với tình huống một cách kịp thời.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết thêm không ai bị thương trong sự cố này. "Tất cả hành khách đã được đưa trở lại sân bay và nhận lại hành lý. Một số người đã trở về nhà, một số ở lại khách sạn. Hãng hàng không đã phải điều chỉnh lịch khởi hành của một số chuyến bay", sân bay Domodedovo thông tin.

Một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ rơi máy bay vận tải quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ

Nguồn video: X/RT
#Tai nạn hàng không Nga #Máy bay chở 425 người hạ cánh khẩn #máy bay hạ cánh khẩn tại Nga #máy bay Red Wings hạ cánh khẩn #an toàn hàng không Nga

Bài liên quan

Thế giới

Rơi trực thăng ở Nga, 4 người thiệt mạng

Theo cơ quan y tế địa phương, ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ rơi trực thăng Ka-226 tại Cộng hòa Dagestan ở miền nam nước Nga.

>>> Mời độc giả xem video về vụ rơi trực thăng Ka-226 tại Cộng hòa Dagestan ở miền nam nước Nga

Nguồn video: RT
Xem chi tiết

Thế giới

Hiện trường vụ rơi máy bay chở 49 người ở Nga

Theo RIA Novosti, báo cáo sơ bộ từ các cơ quan cứu hộ cho thấy tất cả mọi người trên chiếc máy bay vừa bị rơi ở Nga đều thiệt mạng.

bay1.jpg
Theo The Moscow Times, chiếc máy bay chở khách Antonov An-24 do hãng hàng không Angara Airlines vận hành mất liên lạc với kiểm soát viên không lưu vào khoảng 13 giờ chiều 24/7 khi đang ở cách sân bay tại thị trấn Tynda, vùng Amur, vài km. Trong ảnh là một chiếc máy bay Antonov An-24. Ảnh: MT.
bay2.png
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, phi công không báo cáo bất kỳ vấn đề nào trước khi mất liên lạc, nhưng điều kiện thời tiết khi đó rất xấu với tầm nhìn thấp và Tynda được bao quanh bởi rừng rậm và địa hình đồi núi. Ảnh: DM.
Xem chi tiết

Thế giới

Máy bay chở 49 người rơi ở Nga

Chiếc máy bay hai động cơ An-24 chở 49 người đã bị rơi trong chuyến bay qua Amur, vùng Viễn Đông của nước Nga.

RT dẫn lời Thống đốc vùng Amur Vasily Orlov ngày 24/7 cho biết, máy bay chở 43 hành khách, trong đó có 5 trẻ em, và 6 thành viên phi hành đoàn. Chiếc phi cơ đang trên hành trình từ Blagoveshchensk đến Tynda thì gặp nạn.

Chiếc An-24 trong vụ việc thuộc đội bay của hãng hàng không địa phương Angara Airlines.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới