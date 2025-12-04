Máy bay chở 425 người hạ cánh khẩn tại Nga vì cháy động cơ

Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Red Wings chở 425 người đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo ở Moscow, Nga, do một động cơ bốc cháy.

Nguồn tin của Izvestia cho biết, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Red Wings, đang trên hành trình từ Moscow tới Phuket (Thái Lan), đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo ở Moscow sau khi động cơ bên trái của máy bay bốc cháy.

Nguyên nhân là do thông số vận hành của một trong các động cơ bị thay đổi, khiến động cơ bên trái bốc cháy.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Red Wings. Ảnh: RIA Novosti.

"Vào lúc 22h53 ngày 3/12, một chiếc Boeing 777 của hãng Red Wings đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Domodedovo, Moscow. Máy bay khi đó đang trên đường đến Phuket (Thái Lan) với 425 người trên khoang, bao gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 412 hành khách", Artem Korenyako, đại diện của Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga, thông tin.

Theo hãng hàng không, phi hành đoàn đã phản ứng với tình huống một cách kịp thời.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết thêm không ai bị thương trong sự cố này. "Tất cả hành khách đã được đưa trở lại sân bay và nhận lại hành lý. Một số người đã trở về nhà, một số ở lại khách sạn. Hãng hàng không đã phải điều chỉnh lịch khởi hành của một số chuyến bay", sân bay Domodedovo thông tin.

Một cuộc điều tra về vụ việc đã được tiến hành.

