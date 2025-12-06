Hà Nội

Thế giới

Cháy quán karaoke ở Peru, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà hàng và quán karaoke ở Peru.

An An (Theo THX)

Hãng thông tấn nhà nước Andina đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà hàng và quán karaoke ở thành phố Huancane thuộc vùng Puno, miền nam Peru, ngày 5/12.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong vụ cháy. Chính quyền địa phương xác nhận trong số những người thiệt mạng có 8 nam giới và 2 nữ giới, danh tính chưa được xác nhận chính thức, trong khi những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

untitled.png
Cảnh sát và người dân cố gắng dập tắt đám cháy tại một nhà hàng, quán karaoke ở Huancane, Peru. Ảnh: Handout/Cảnh sát quốc gia Peru.

Các báo cáo sơ bộ cho biết đám cháy lan nhanh và khi đó chưa có lính cứu hỏa nên hàng xóm và những người đi đường phải hỗ trợ cố gắng dập lửa bằng xô nước và bình chữa cháy. Khói cũng gây nguy hiểm cho người dân ở những ngôi nhà gần đó.

Thị trưởng Huancane Valerio Tapia thông tin với báo chí rằng việc lính cứu hỏa đến muộn đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Được biết, thành phố này không có đơn vị cứu hỏa riêng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Theo báo cáo ban đầu, vụ tai nạn có thể xảy ra do bình gas phát nổ trong buổi tiệc sinh nhật của một nhóm sinh viên.

Chính quyền Huancane tuyên bố sẽ hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng và cam kết sẽ xem xét lại các quy trình an toàn tại các địa điểm giải trí.

