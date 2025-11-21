Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới hố sâu tại núi Trầm

Trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, hai cháu bé đã trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Gia Đạt

Ngày 21/11, Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 13 giờ 47 phút ngày 20/11/2025, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo về việc 2 cháu bé bị mắc kẹt dưới một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thuộc thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.

capture-6555.png
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và đưa nạn nhân đến khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện của Đội CC&CNCH khu vực số 28 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, nhận định địa hình khu vực núi đá phức tạp, việc tiếp cận hố sâu gặp nhiều khó khăn, Chỉ huy lực lượng đã kịp thời chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai trinh sát, tiếp cận khu vực xảy ra sự cố để xác định chính xác vị trí các nạn nhân. Lực lượng cứu nạn đồng thời tổ chức sơ cứu ban đầu và sử dụng thiết bị chuyên dụng để triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ, đưa các nạn nhân lên vị trí an toàn.

Mặc dù công tác cứu hộ diễn ra trong điều kiện địa hình hiểm trở, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, các biện pháp kỹ thuật đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Sau một thời gian nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi hố sâu và chuyển tới vị trí an toàn.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi dã ngoại cùng gia đình tại khu vực núi Trầm, cháu trai 4 tuổi và cháu gái 14 tuổi đã trượt chân rơi xuống hố sâu và bị mắc kẹt, không thể tự thoát lên.

Hiện sức khỏe của hai cháu đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

