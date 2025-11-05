Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân vụ người đàn ông bị ngã bất tỉnh trên đường ở Tuyên Quang

Mặc dù vụ việc xảy ra tại đoạn đường vắng, trời tối, không có người chứng kiến, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an xã Tân Trào đã làm rõ nguyên nhân.

Gia Đạt

Ngày 5/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 20h30 ngày 30/10/2025, Công an xã Tân Trào tiếp nhận tin báo của công dân về việc: Tại khu vực Quốc lộ 2C, đoạn qua thôn Bòng, xã Tân Trào, người dân phát hiện ông Lương Văn Xuất (sinh năm 1950, trú tại thôn Thia, xã Tân Trào) bị ngã, nằm bất tỉnh trên đường, chưa rõ nguyên nhân.

4.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Trào đã kịp thời cử cán bộ bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang gồm: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Mặc dù vụ việc xảy ra tại đoạn đường vắng, trời tối, không có người chứng kiến, song với tinh thần trách nhiệm cùng sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của nhân dân, Công an xã Tân Trào đã làm rõ nguyên nhân: Ông Xuất bị va chạm với xe máy điện do H.M.P (trú tại xã Tân Trào) điều khiển. Quá trình làm việc, H.M.P đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Nguồn: ĐTHĐT.
