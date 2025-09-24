Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam cùng thuộc cấp lĩnh án

Nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, ông Trương Hoàn Lạc cùng 5 đồng phạm lĩnh án vì tội lập khống hàng trăm chuyến cano hòng trục lợi từ ngân sách.

Thanh Hà

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Hoàn Lạc (SN 1967, trú TP Đà Nẵng) cùng 5 đồng phạm về hành vi sai phạm xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng ngân sách nhà nước.

Trương Hoàn Lạc, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng tội danh này có Bùi Thị Trương Thảo (SN 1977, nguyên kế toán trưởng), Dương Quang Vinh (SN 1979, thuyền trưởng cano), Trương Thị Thủy (SN 1982, nguyên thủ quỹ).

hh-5252.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Hai bị cáo còn lại là Tôn Thị Kim Liên (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH MTV xăng dầu Liên Hiệp Phát) và Lê Minh Cường (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát), bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, Trương Hoàn Lạc chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu cho cano công vụ. Tổng cộng 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động được đưa vào hồ sơ để hợp thức hóa việc rút tiền từ ngân sách.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lạc, thuyền trưởng Dương Quang Vinh ghi khống tổng cộng 531,42 giờ hoạt động cano cho các chuyến không diễn ra, đồng thời nâng khống thêm 82,1 giờ cho những chuyến có thật. Những con số này được dùng làm căn cứ để lập phiếu mua nhiên liệu, lập hồ sơ thanh toán với giá trị khống lên đến hơn 665 triệu đồng.

Đáng chú ý, 2 doanh nghiệp tư nhân là Công ty Liên Hiệp Phát và Công ty Thuận Nhân Phát đã xuất hàng trăm hóa đơn khống theo yêu cầu từ phía Cảng vụ. Tổng cộng, Công ty Liên Hiệp Phát xuất khống 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt với giá trị hơn 317 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng. Công ty Thuận Nhân Phát xuất 135 hóa đơn dầu với tổng giá trị gần 390 triệu đồng, trong đó lượng dầu thực giao chỉ hơn 1.200 lít, trị giá chưa đến 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, kế toán trưởng Bùi Thị Trương Thảo tính toán khoản chênh lệch và chỉ đạo thủ quỹ Trương Thị Thủy tiếp nhận tiền từ các nhà cung cấp. Tổng số tiền chênh lệch được rút ra là 650,5 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng cho nhiều khoản chi nội bộ như lễ tết, thăm hỏi, từ thiện... theo yêu cầu từ lãnh đạo đơn vị.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ hành vi lập hồ sơ khống, chỉ đạo hợp thức hóa hóa đơn đều do Trương Hoàn Lạc trực tiếp điều hành. Bị cáo là người duyệt chi, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từ việc ghi nhật ký hành trình đến liên hệ doanh nghiệp xuất hóa đơn.

HĐXX nhận định, đây là vụ án có tổ chức, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết chặt chẽ giữa các bị cáo trong cùng một đơn vị và cả bên ngoài nhằm mục đích trục lợi ngân sách nhà nước. Bị cáo Trương Hoàn Lạc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, là người khởi xướng, chỉ đạo xuyên suốt quá trình lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán nhiên liệu, trực tiếp giao nhiệm vụ và phê duyệt toàn bộ hồ sơ sai phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù; Bùi Thị Trương Thảo và Dương Quang Vinh cùng mức án 15 tháng tù; Trương Thị Thủy 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng phạm tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, Tôn Thị Kim Liên bị phạt số tiền 450 triệu đồng, Lê Minh Cường bị phạt số tiền 300 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thêm 2 cán bộ hải quan bị bắt vì liên quan đường dây buôn lậu dầu:

(Nguồn: THĐT)
#phiên tòa #Đà Nẵng #bị cáo #Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam #giám đốc #lợi dụng

Bài liên quan

Xã hội

Hoãn phiên tòa xét xử nhóm đồng phạm của Mr Pips để xác minh thêm tài liệu

Do phát sinh tình tiết mới trong quá trình xét xử bị cáo Bùi Trung Đức, là đồng phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips), HĐXX đã tạm dừng phiên để xác minh thêm.

Xác minh thêm tài liệu hồ sơ

TAND TP Hà Nội đang tạm dừng phiên xét xử bị cáo (SN 1993, trú TP HCM), cùng 19 đồng phạm bị quy kết “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để xác minh một số tình tiết liên quan. Phiên dự kiến tái mở lại vào ngày 22/9.

Xem chi tiết

Số tiền "khủng" khiến phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan phải tạm dừng

TAND Cấp cao tại TP HCM đã quyết định tạm dừng phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong giai đoạn 2, để làm rõ các vấn đề liên quan đến số tiền và tài sản "khủng" trong vụ án.

Thông báo được chủ tọa đưa ra vào buổi sáng 9/4, ngay sau khi phiên tòa kết thúc phần tranh luận của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo.

Trong phần tranh luận hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục khẳng định đã cho Ngân hàng SCB vay một lượng lớn tiền và tài sản giá trị để tái cơ cấu.

Xem chi tiết

Sắp mở lại phiên tòa vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Sau khi hoãn phiên tòa trước đó, TAND quận Long Biên, TP Hà Nội, có kế hoạch mở lại phiên lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại trụ sở TAND quận.

TAND quận Long Biên, TP Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Văn Minh (SN 2008) với cáo buộc đánh nam sinh lớp 8 chết não khiến nạn nhân tử vong từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa lần 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/12 tại trụ sở TAND quận Long Biên. Trước đó, phiên xử được mở lần đầu ngày 19/11, nhưng bị cáo Trương Văn Minh không có mặt. Theo luật sư, bị cáo Minh bị sốt phát ban, không đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia phiên toà. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới