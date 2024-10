Vượt gần trăm cây số đưa cụ bà đi lạc trở về với gia đình

Công an TP Hà Nội cho biết, vào 15h ngày 3/10/2024, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện cụ bà đi lạc tại khu vực đầu đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngay sau đó, Công an phường Yên Phụ đã nhanh chóng đón cụ về trụ sở để chăm sóc, tìm người thân.

Công an phường Yên Phụ đưa cụ bà về với gia đình. Với những thông tin bà cụ cung cấp, trong thời gian ngắn, Công an phường Yên Phụ tiến hành xác minh và xác định danh tính của cụ bà là L.T.X (SN: 1950, trú tại: Kim Bôi, Hoà Bình); Công an phường đã liên lạc được với người nhà của cụ tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình và đến 08h00 ngày 04/10/2024, đồng chí Đinh Tuấn Ngọc và đồng chí Mai Trung Thành, cán bộ Công an phường đã đưa cụ về địa phương và bàn giao cho gia đình. Trước những hành động hết lòng phục vụ nhân dân của Công an phường Yên Phụ, gia đình cụ viết thư cảm ơn BCH Công an quận Tây Hồ và cán bộ chiến sĩ đã tận tụy giúp đỡ đưa cụ về nhà an toàn. >>> Xem thêm video: Chiến sĩ công an liều mình cứu người giữa dòng nước lũ