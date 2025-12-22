Hà Nội

569 ngày chiến đấu trong đô thị, cuối cùng Nga đã kiểm soát Volchansk

Quân sự

569 ngày chiến đấu trong đô thị, cuối cùng Nga đã kiểm soát Volchansk

569 ngày chiến đấu trên đường phố đô thị, 8.000 quân phòng thủ Ukraine thiệt mạng; cuối cùng, cờ Nga được cắm khắp thành phố Volchansk bị bao vây.

Tiến Minh
Vào ngày 13 tháng 5 năm 2024, Cụm quân phía Bắc của Quân đội Nga (RFAF), đã phát động một cuộc tấn công vào Volchansk, một thành phố nhỏ ở phía bắc tỉnh Kharkov, với dân số khoảng 17.000 người trước chiến tranh. Quân đội Nga khi đó đặt mục tiêu mở một lối tiếp cận thành phố Kharkov.
Sau khi chiếm được khuôn viên trường Đại học Kỹ thuật Nông nghiệp Quốc gia Kharkov trên phố Soborna, nhà máy tổng hợp, phố Proletarskaya và phố Hertsakaya, cũng như trạm biến áp, RFAF tiếp tục chiếm giữ nhà máy xe ngựa, nghĩa trang và khu dân cư gần xa lộ T2104, tiến đến ngoại ô Sinnenikove.
Như vậy, RFAF về cơ bản đã kiểm soát phần lớn Volchansk và đang cắm cờ khắp thành phố. Volchansk chỉ cách biên giới Nga khoảng 4 km. Đến tháng 11 năm nay, lực lượng biệt kích Nga đã giành quyền kiểm soát một số vị trí ở quận Kislyakka từ phía tây nam, sau 569 ngày chiến tranh đô thị khốc liệt.
Để giành quyền kiểm soát thành phố và đè bẹp sự kháng cự của quân Ukraine, RFAF đã phóng hàng loạt tên lửa, bom nhiệt áp, rocket, đạn pháo và bom. Công binh RFAF đã sử dụng thuốc nổ khối lượn lớn, để phá hủy các tòa nhà. Đến đầu năm 2025, toàn bộ thành phố Volchansk đã bị biến thành đống đổ nát, không còn một tòa nhà nào còn nguyên vẹn.
Bên trong thành phố Volchansk, Quân đội Ukraine (AFU) đã triển khai Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 và 58, cùng nhiều đơn vị khác; với tổng quân số khoảng trên 30 tiểu đoàn.
Quân Ukraine ẩn náu trong các đường hầm, tầng hầm và các căn nhà sập bên trong thành phố đổ nát. Họ ẩn náu vào ban ngày và phản công vào ban đêm, tấn công quân Nga, khi họ chưa thể tổ chức phòng thủ vững chắc, ở các vị trí vừa chiếm được.
Một sĩ quan đặc nhiệm RFAF, có tên Vladimir Pavlovm, tuyên bố rằng trong quá trình giao tranh, việc pháo kích dữ dội vào các khu vực tiền phương là cần thiết. Cụ thể, AFU đã gài rất nhiều mìn ở khu vực xung quanh, buộc RFAF đã phải phóng dây nổ để kích nổ và rà phá các bãi mìn.
Đơn vị biệt kích Rainbow của Cụm quân phía Bắc RFAF đã phát động cuộc tấn công, nhưng hỏa lực yểm trợ từ súng bộ binh, không thể dừng lại dù chỉ một giây. Ngay khi một người lính bắn hết băng đạn, người tiếp theo phải nổ súng yểm trợ. Ngay cả khi chạm trán với những người lính Ukraine đã ngã xuống, họ cũng phải kết liễu họ.
Lý do đó là binh lính quân đội Ukraine chiến đấu cực kỳ ngoan cường, nhiều người tưởng chừng đã chết, nhưng thực ra chỉ bất tỉnh. Họ sẽ tỉnh lại trong vòng một hoặc hai phút, và tiếp tục cầm lại vũ khí, bắn, ném lựu đạn và tấn công biệt kích Nga từ phía sau.
RFAF cũng tuyên bố rằng, họ phải liên tục theo dõi âm thanh trên không để phát hiện bất kỳ UAV nào của Ukraine đang đến gần. Họ cũng phải cẩn thận bước đi của mình, vì có thể có mìn và chuông giả; nếu chuông reo, quân Ukraine sẽ ngay lập tức khai hỏa.
Binh lính Nga cũng cho biết, súng trường tấn công AK-12 mới đưa vào trang bị có nhiều nhược điểm, thường bị kẹt đạn sau khi bắn chỉ vài viên. Do đó, đặc nhiệm Nga ưa chuộng súng trường tấn công AK-74 hơn, và sẽ còn tốt hơn nữa nếu là AK-47, loại súng bắn đạn 7,62mm, cũng được trang bị.
Nếu gặp khó khăn trên chiến trường, chỉ huy tiểu đoàn Nga phải nhập tất cả dữ liệu chiến trường vào máy tính bảng và báo cáo về trung tâm chỉ huy. Đồng thời, một hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng để phân tích. Các đơn vị hỏa lực và phân đội chiến đấu khác của Nga sau đó được huy động để hỗ trợ.
Hiện cờ Nga được cắm khắp thành phố Volchansk và quân Nga vẫn đang chiến đấu trong mọi đống đổ nát, trong mọi đường hầm và trên mọi góc phố. Những người lính Nga kể lại rằng, chiến thắng này là một chiến công khó nhọc, tràn ngập niềm vui và nỗi buồn khó tả.
Cụm quân phía Bắc của Nga đã chiến đấu suốt 569 ngày tại thành phố nhỏ bé, đơn vị ví là địa ngục trần gian này. Quân phòng thủ Ukraine đã chiến đấu cực kỳ anh dũng và gần như không bao giờ đầu hàng.
Trong 569 ngày chiến đấu, phía Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất 8.000 người chết và 15.000 người bị thương. Trung bình, 40 quân phòng thủ Ukraine tử trận mỗi ngày; nhưng cuối cùng trước sức ép liên tục của Quân đội Nga, quân phòng thủ Ukraine cuối cùng đã cạn kiệt sức lực và phải chịu rút lui khỏi thành phố miền biên ải này. (nguồn ảnh Military Review, RIA Novosti, Kyiv Post).
