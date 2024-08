Hải Phòng: Cảnh sát kịp thời ngăn chặn người phụ nữ định nhảy cầu

Thông tin ban đầu, khoảng 8h35 ngày 25/8, Đại úy Nguyễn Quang Hinh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng tham gia Tổ công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường cầu Bính.

Đại úy Nguyễn Quang Hinh, anh Phạm Văn Tuyền và bà con nhân dân giải cứu an toàn chị B.T.H trên cầu Bính sáng 25/8.

Tại đây, Đại úy Hinh đã phát hiện một người phụ nữ đang ôm thành cầu Bính chuẩn bị nhảy xuống. Ngay lập tức, Đại úy Hinh cùng một số người dân và anh Phạm Văn Tuyền, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động (đang trên đường về quê huyện Thủy Nguyên) tiến lại thành cầu, giữ chặt lấy người phụ nữ, đưa vào vị trí an toàn bên trong cầu.

Sau đó, Đại úy Nguyễn Quang Hinh dùng xe chuyên dụng đưa chị phụ nữ về Công an phường Thượng Lý (Công an quận Hồng Bàng).

Tại Công an phường Thượng Lý , người phụ nữ cho biết chị tên là B.T.H (sinh năm 1990, quê gốc thị xã Quảng Yên, tình Quảng Ninh) bị tật câm điếc bẩm sinh, hiện đang sống với gia đình nhà chồng tại phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng).

Do có mâu thuẫn trong gia đình, sáng 25/8, chị H đi xe máy lên cầu Bính với ý định quyên sinh thì được các Đại úy Nguyễn Quang Hinh, Phạm Văn Tuyền và một số bà con nhân dân phát hiện, ngăn chặn kịp thời…Công an phường Thượng Lý đã xác minh, liên lạc với gia đình đến đưa chị B.T.H về nhà an toàn.

Mới đây, anh Bùi Văn Long (sinh năm 1992, ở thôn Bãi 4, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, em trai chị H) có thư cảm ơn Đại úy Nguyễn Quang Hinh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng cùng anh Phạm Văn Tuyền, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động và một số người dân đã kịp thời ngăn chặn, cứu chị H.

Thay mặt gia đình, anh Bùi Văn Long chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công an thành phố, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Hồng Bàng; Đại úy Nguyễn Quang Hinh, anh Phạm Văn Tuyền và nhân dân đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn ý định quyên sinh của chị gái anh, đưa chị về gia đình, sớm ổn định cuộc sống.