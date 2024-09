CSGT huyện M'Drắk đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT cho học sinh

Sáng 5/9, hòa chung không khí chào mừng năm học mới 2024-2025 và Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, 50 cơ sở giáo dục với gần 20.000 học sinh trên địa bàn huyện đã Tổ chức Lễ khai giảng chào đón năm học mới trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Đắk Lắk về "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm ATGT cho lứa tuổi học sinh đến trường". Công an huyện đã tổ chức cho 100% Cán bộ, chiến sỹ Đội CSGT-TT, Công an các xã, thị trấn tăng cường lực lượng bảo vệ và đảm bảo TTATGT tại các Cổng trường học trên địa bàn huyện nhất là tại các tuyến đường trọng điểm và các khu vực gần cổng trường học, đảm bảo an toàn cho phụ huynh và các em học sinh khi tham gia giao thông.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSGT-TT đang tuyên truyền cho các em học sinh

Công an huyện M'Drắk đã phối hợp với Ban giám hiệu 03 trường học, ở ba cấp học gồm: Trường THPT Nguyễn Tất Thành, THCS Hùng Vương và trường Tiếu Học Kim Đồng tổ chức buổi tuyên truyền lồng ghép vào nội dung buổi Khai giảng năm học mới với 2673 em học sinh, 151 giáo viên tham dự nhằm trang bị cho các em học sinh những kỹ năng phòng tránh và xử lý các tình huống giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng pháp luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi học sinh thường hay vi phạm như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; đi xe đạp dàn hàng ngang, đùa nghịch dưới lòng đường, lạng lách, đánh võng; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vượt đèn đỏ… Phổ biến các quy tắc về giao thông đường bộ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông giúp các em học sinh có kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Qua các buổi tuyên truyền không chỉ giúp tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh ghi nhớ kiến thức pháp luật mà sẽ từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT của học sinh, sinh viên, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.