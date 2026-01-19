Người phụ nữ kéo lê và hành hung bé trai 7 tuổi vì trò đùa bấm chuông cửa

Một cậu bé đã bị một người phụ nữ hành hung vì trò đùa bấm chuông rồi bỏ chạy. Cậu bé bị nhiều vết thương do vụ hành hung và người phụ nữ gây án đã bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết, một bé trai 7 tuổi đã bị một người phụ nữ hành hung trong khu dân cư ở Surat sau khi cậu bé liên tục bấm chuông cửa nhà người phụ nữ này trong lúc chơi đùa. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ kéo lê đứa trẻ trên mặt đất và đập mạnh vào người cậu bé, gây ra sự phẫn nộ và khiến cảnh sát phải vào cuộc, theo India Today.

Video: @IndiaToday / X

Vụ việc xảy ra tại khu dân cư Silicon Residency. Cậu bé Devansh, đang chơi với những đứa trẻ khác trong khu khi chúng bấm chuông cửa nhà hàng xóm để trêu chọc. Tức giận vì hành động nhỏ nhặt đó, người phụ nữ được cho là đã túm lấy Devansh, quật cậu bé xuống đất và kéo lê cậu bé qua khu vực bãi đậu xe.

Đoạn video CCTV gây sốc về vụ việc đã được công bố, cho thấy người phụ nữ kéo đứa trẻ bằng tay. Trong video, cậu bé khóc và cố gắng chống cự khi bám vào một cây cột, trong khi người phụ nữ tiếp tục mắng mỏ và giật mạnh cậu bé đi. Có lúc, đứa trẻ ngã xuống đất và bật khóc nức nở trước sự chứng kiến ​​bất lực của những đứa trẻ khác.

Devansh bị đa chấn thương trong vụ hành hung. Chân cậu bị thương nặng sau khi bị kéo lê trên mặt đất, chân phải sưng lên do bị đánh, và có nhiều vết thương trên bụng và mặt.

Cha của đứa trẻ, ông Sudhirbhai Bholabhai Vaghasia, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9 đến 10 giờ tối ngày 9 tháng 1. “Lúc đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tôi xuống nhà vào khoảng 10 giờ tối, những đứa trẻ khác nói với tôi rằng con trai tôi đã bị đánh. Tôi thấy vết thương trên má và mắt cháu bị sưng”, ông nói.

Ông Vaghasia đã thông báo cho trưởng khu nhà và kiểm tra đoạn phim CCTV vào tối hôm sau. “Đoạn phim cho thấy rõ con trai tôi bị kéo từ một góc đến một cây cột và bị hành hung ở đó. Sau đó, chúng tôi đã trình báo tại đồn cảnh sát Sarathana vào sáng hôm sau”, ông nói thêm.

Ông cũng cáo buộc rằng khi vợ ông hỏi người phụ nữ về vụ hành hung, bà ta đã đe dọa: “Nếu anh ta bấm chuông cửa nhà tôi lần nữa, tôi sẽ đánh anh ta lần nữa.” Gia đình đã yêu cầu có hành động pháp lý nghiêm khắc, nói rằng họ tin tưởng vào pháp luật và muốn công lý được thực thi cho con trai mình.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ người phụ nữ bị cáo buộc, được xác định là Apeksha Ritvik Vaishnav. Trong lời khai được ghi hình tại đồn cảnh sát, cô ta thừa nhận đã đánh đứa trẻ và xin lỗi.

“Tôi tên là Apeksha Ritvik Vaishnav. Một cậu bé ở cùng tòa nhà, tên là Devansh, thường bấm chuông cửa nhà tôi vào đêm khuya rồi bỏ chạy. Cậu ta làm vậy khoảng sáu đến bảy lần,” cô nói. “Khi chuyện đó xảy ra lần nữa, tôi đứng đợi gần cửa và nhìn thấy cậu ta. Tôi hỏi tên bố cậu ta, nhưng cậu ta nói không biết. Tôi tát cậu ta hai ba cái. Đó là lỗi của tôi, và tôi chấp nhận điều đó. Không ai nên mắc phải sai lầm như vậy.”

Cảnh sát Sarathana cho biết họ đang tiến hành các biện pháp pháp lý tiếp theo dựa trên đơn khiếu nại và bằng chứng từ camera giám sát.