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Sống Khỏe

Tự uống thuốc phá thai tại nhà, hai phụ nữ suýt vỡ tử cung

Ngày 22/7, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, thời gian gần đây đơn vị liên tiếp tiếp nhận các ca cấp cứu sản khoa liên quan đến việc sử dụng thuốc phá thai không đúng chỉ định.

Thúy Nga

Bệnh viện vừa tiếp nhận 2 thai phụ mang thai trên 20 tuần tự ý uống thuốc phá thai tại nhà. Sau khi dùng thuốc, các bệnh nhân xuất hiện các cơn co tử cung dồn dập và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dọa vỡ tử cung.

Đáng chú ý, một trường hợp có tiền sử mổ lấy thai nên có sẹo mổ cũ ở tử cung, làm nguy cơ vỡ tử cung tăng cao. Theo các bác sĩ, đây đều là những ca cấp cứu tối khẩn cấp vì người bệnh có thể đối mặt với xuất huyết ồ ạt, mất máu nghiêm trọng và nguy cơ phải cắt tử cung để bảo toàn tính mạng.

Nguy hiểm hơn là trường hợp một thai phụ mang thai 18 tuần bị băng huyết nặng sau khi tự ý dùng thuốc phá thai. Khi nhập viện, nồng độ Hemoglobin của bệnh nhân chỉ còn 67 g/L. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định người bệnh mắc rau tiền đạo trung tâm nhưng hoàn toàn không biết trước đó. Bệnh nhân được cấp cứu khẩn cấp và truyền 6 đơn vị máu mới qua cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ, rau tiền đạo trung tâm là chống chỉ định đối với việc tự ý đình chỉ thai bằng thuốc tại nhà vì có nguy cơ gây xuất huyết rất nặng. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào sốc mất máu, đe dọa tính mạng.

Ngay cả khi tuổi thai còn nhỏ, việc sử dụng thuốc phá thai cũng không đồng nghĩa với an toàn nếu thiếu sự theo dõi của nhân viên y tế.

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Phẫu thuật cứu thai phụ dọa vỡ tử cung do phá thai bằng thuốc - Ảnh BVCC

Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng cấp cứu một bệnh nhân mang thai 8 tuần bị sốc phản vệ độ III ngay sau khi uống thuốc phá thai. Người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng tụt huyết áp và suy hô hấp. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo khuyến cáo của Khoa Sản – Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, phá thai bằng thuốc là một quy trình y khoa có chỉ định chặt chẽ, không phải chỉ đơn thuần là uống thuốc. Trước khi thực hiện, người bệnh cần được khám lâm sàng, siêu âm để xác định chính xác tuổi thai, vị trí thai, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết nhằm phát hiện những yếu tố nguy cơ hoặc các bệnh lý có thể gây tai biến.

Trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh cũng cần được theo dõi theo đúng quy trình chuyên môn để kịp thời phát hiện và xử trí các biến chứng như băng huyết, sót thai, nhiễm trùng, dị ứng thuốc hoặc sốc phản vệ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ tuyệt đối không tự ý mua thuốc phá thai qua mạng, không sử dụng thuốc khi chưa được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn, đồng thời không thực hiện đình chỉ thai tại các cơ sở y tế không được cấp phép.

Sau khi dùng thuốc, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như ra máu âm đạo kéo dài hoặc lượng máu nhiều, đau bụng dữ dội, sốt, khó thở, choáng váng hoặc ngất, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

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