Giải trí

Người mẫu Philippines qua đời ở tuổi 19

Gia đình vừa thông báo Emman Atienza qua đời. Nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương nữ người mẫu.

Thiên Anh

Ngày 25/10, tờ People đưa tin người mẫu Philippines Emmanuelle "Emman" Atienza qua đời ở tuổi 19. Mẹ của cô, Felicia xác nhận tin buồn về con gái trong bài đăng trên Instagram vào 24/10. Mẹ của Emman Atienza viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi chia sẻ về sự ra đi bất ngờ của con gái chúng tôi, Emman. Con bé đã mang lại rất nhiều niềm vui, tiếng cười và tình yêu cho cuộc sống của chúng tôi cũng như những người quen biết con bé".

Bà tiếp tục: "Emman có cách khiến mọi người cảm thấy được nhìn nhận và lắng nghe. Con bé không ngại chia sẻ hành trình của bản thân về vấn đề sức khỏe tâm thần. Sự chân thành của con bé đã giúp rất nhiều người cảm thấy bớt cô đơn. Để tưởng nhớ Emman, chúng tôi hy vọng các bạn phát huy những phẩm chất của con bé khi còn sống: lòng trắc ẩn, dũng cảm và một chút tử tế trong cuộc sống hàng ngày".

Emman Atienza qua đời ở tuổi 19. Ảnh: Rappler.
Emman Atienza qua đời ở tuổi 19. Ảnh: Rappler.

Nữ diễn viên người Philippines Andrea Brillantes là một trong số nhiều người bày tỏ lòng kính trọng đối với Emman trong phần bình luận của bài đăng từ gia đình.

"Emman thực sự là một cô bé vui vẻ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình. Gửi lời cầu nguyện của tôi tới bạn", Andrea Brillantes bày tỏ.

Theo Deadline, Emman vừa chuyển đến Los Angeles, Mỹ từ quê nhà Philippines vào mùa hè. Cô đang ở nhà riêng tại Los Angeles khi qua đời.

Emman đã nhiều lần thẳng thắn thảo luận về sức khỏe tâm thần của cô trên mạng xã hội. Trong một bài viết vào tháng 1, Emman cho biết cô quyết tâm thay đổi cuộc sống và nhận thấy những trải nghiệm của cô đã gây được tiếng vang với hàng nghìn người trên mạng xã hội.

Qua những bài viết được đăng trên mạng xã hội gần đây, Emman cho thấy cô dành nhiều thời gian để leo núi, du lịch, đi chơi với bạn bè…

Theo Minh Hạo/ Znews
