[INFOGRAPHIC] Cuộc sống của Đoàn Thiên Ân sau đăng quang Miss Grand Vietnam

Mùa gió mùa, Hà Nội không chỉ có những con phố lãng đãng sương mà còn níu chân du khách bằng hương vị ấm nồng từ 7 món ăn quen mà đặc trưng của mùa lạnh.
Mừng sinh nhật tuổi 39, Tăng Thanh Hà tung loạt ảnh đơn giản mà vẫn toát lên thần thái sang trọng, nhan sắc mặn mà khó ai sánh kịp.
Trong loạt ảnh mới nhất từ chuyến du lịch ở Bali, Phương Trinh Jolie và con gái Mia khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc rạng rỡ và vẻ ngoài giống nhau.
Lương Bằng Quang - Ngân 98 có chuyện tình thị phi. Mới đây, sau Ngân 98, đến lượt Lương Bằng Quang bị khởi tố, bắt tạm giam.
Trên trang cá nhân, Hoa hậu H’hen Niê vừa tiết lộ, cô bị nổi mề đay sau khi sinh con gái đầu lòng.
Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà khi đón sinh nhật bên Lương Mạnh Hải. Cả hai là đồng nghiệp thân thiết nhiều năm qua.
NSND Hà Thủy chia sẻ: “Khánh Thy là một cô gái giàu tình cảm, sống chân thành. Chính điều đó khiến âm nhạc của Thy có sức chạm rất riêng”.
Ca sĩ Xuân Nghi tạm gác công việc tại Việt Nam, trở về Mỹ hơn một tháng để nghỉ ngơi và tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào bên bạn trai.
Lương Bằng Quang có nhiều hành động gây tranh cãi trước khi bị bắt, khởi tố về tội Đưa hối lộ.
Lương Mạnh Hải chúc mừng sinh nhật bạn thân Tăng Thanh Hà. Ca sĩ Noo Phước Thịnh thả thính.
Đỗ Thị Hà thay 3 bộ váy cúp ngực trong hôn lễ, Midu và Thu Thảo cũng có những bộ váy cưới gây ấn tượng.
Sau hơn 30 năm đăng quang, Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, gợi cảm và phong thái sang trọng.
Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên Lan Phương khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện đầy tự tin và quyến rũ tại một sự kiện.
Siêu mẫu Thanh Hằng khoe loạt ảnh bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh nhân dịp kỷ niệm 2 năm về chung một nhà.
Lan Phương diện trang phục năng động khi tham gia một giải chạy bộ. Nhiều người khen ngợi nữ diễn viên sở hữu vòng eo không chút mỡ thừa.
Trong tập 2 series truyền hình thực tế Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, top 30 thí sinh xuất sắc nhất đã có hành trình trải nghiệm thú vị tại Mộc Châu.
Ca sĩ Khởi My vừa phủ nhận tin đồn bầu bí. Ngoài ra, cô chia sẻ lý do hiếm khi đăng tải hình ảnh chồng.
Hoàng Tú Quỳnh là phù dâu xách vali cho Đỗ Thị Hà về nhà chồng. Hai mỹ nhân Việt thân thiết sau khi cùng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020.
Lễ cưới hỏi của Đỗ Thị Hà, Đỗ Mỹ Linh, Đông Nhi, Bảo Thy, Minh Hằng… đều được tổ chức hoành tráng.
Bảo Anh diện váy ngắn khoe dáng trên sân pickleball. Huyền Lizzie xuống phố tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội.
Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải kết hôn năm 2015, có hai con gái chung. Mới đây, Tu Kiệt Khải bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự.