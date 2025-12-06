Hà Nội

Thế giới

Người đàn ông thiệt mạng vì báo tấn công

Người đàn ông 45 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị một con báo tấn công ở Pauri, bang Uttaranchal, Ấn Độ.

An An (Theo NDTV, IT)

Trang NDTV đưa tin, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 4/12 tại ngôi làng Gajald, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Khi đó, Rajendra Nautiyal, 45 tuổi, đang trên đường trở về nhà thì bất ngờ bị một con báo tấn công và lôi vào bụi rậm gần đó.

Nhận được thông tin, cảnh sát và lực lượng kiểm lâm nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

bao.png
Ảnh minh họa: NDTV.

Các nhà chức trách đã cho phép bắn con vật để đảm bảo an toàn cho người dân. Các trường học trong khu vực tạm đóng cửa trong hai ngày.

"Tất cả trường học tư thục và công lập trong khu vực đóng cửa vào ngày 5 và 6/12 như một biện pháp phòng ngừa", một quan chức địa phương cho biết.

Nhà chức trách cũng đã đến thăm và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Các viên chức của Sở Lâm nghiệp cho biết gia đình sẽ nhận được khoản trợ cấp 10 lakh Rupee.

Sau sự việc, người dân được khuyến cáo tránh xa các khu vực rừng rậm lúc bình minh và hoàng hôn, mang theo đèn pin, gậy và di chuyển theo nhóm.

India Times dẫn thông tin từ lực lượng kiểm lâm cho biết thêm, trong những tuần qua, các vụ báo tấn công người ở Koti và Pokhra đã khiến 2 phụ nữ thiệt mạng và 1 bé trai 4 tuổi bị thương ở đầu.

Theo dữ liệu của Sở Lâm nghiệp, hơn 10 người đã thiệt mạng ở bang Uttarakhand vì bị báo tấn công trong năm nay.

