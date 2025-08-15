Hà Nội

Thế giới

Đang cho gà ăn trong sân, bé gái bị sư tử lao vào tấn công

Khi đang cho gà ăn ở sân sau nhà tại bang California (Mỹ), một bé gái bất ngờ bị con sư tử núi lao vào tấn công, cắn vào tay và phải nhập viện.

An An (Theo ABC7)

ABC7 dẫn thông tin từ Sở cảnh sát quận Los Angeles cho biết, vụ sư tử tấn công bé gái 11 tuổi xảy ra vào khoảng 17h40 chiều 10/8.

Khi đó, bé gái được cho là đang cho gà ăn ở sân sau của ngôi nhà ở Malibu, bang California, thì bất ngờ một con sư tử núi lao tới và cắn vào cánh tay của bé gái. Gia đình nhanh chóng đưa bé tới bệnh viện, may mắn là các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

sutu.png
Vụ việc xảy ra gần đường cao tốc Pacific Coast và đường Encinal Canyon. Ảnh: ABC7.

Sau vụ tấn công, Sở Cá và Động vật hoang dã California đã tìm thấy một con sư tử núi và tiêm thuốc an tử cho nó. Các nhà chức trách sẽ xét nghiệm ADN để xác định đây có đúng là con sư tử đã tấn công bé gái hay không.

Sự việc xảy ra sau khi một bé trai 6 tuổi bị một con sói tấn công tại sân chơi bóng mềm ở nhà chị gái cậu tại Carson, California. Được biết, bé trai đã phải khâu 20 mũi sau khi bị cắn vào phần sau đầu và hai chân.

Sư tử núi không phải là loài hiếm gặp ở một số vùng Nam California. Theo Sở Cá và Động vật Hoang dã California, trong 100 năm qua tại bang này đã ghi nhận khoảng 50 vụ sư tử núi tấn công người.

