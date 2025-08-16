Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đang tắm dưới sông, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong

Thế giới

Đang tắm dưới sông, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong

Khi đang tắm dưới sông cùng người thân, ông Arifuddin bất ngờ bị con cá sấu tấn công và tử vong.

An An (Theo DM)
Theo Daily Mail, vụ việc cá sấu tấn công người xảy ra tại Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều ngày 14/8. (Nguồn ảnh: Daily Mail/ViralPress)
Theo Daily Mail, vụ việc cá sấu tấn công người xảy ra tại Nam Sulawesi, Indonesia, vào chiều ngày 14/8. (Nguồn ảnh: Daily Mail/ViralPress)
Khi đó, ông Arifuddin (ảnh), 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc theo sông Bulete thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, cắn vào chân.
Khi đó, ông Arifuddin (ảnh), 53 tuổi, đang tắm cùng người thân dọc theo sông Bulete thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công, cắn vào chân.
Nạn nhân kêu lên khi con cá sấu ngoạm chặt và kéo ông xuống vùng nước sâu hơn.
Nạn nhân kêu lên khi con cá sấu ngoạm chặt và kéo ông xuống vùng nước sâu hơn.
Một số người chứng kiến sự việc đã cố tìm cách cứu ông Arifuddin nhưng không kịp.
Một số người chứng kiến sự việc đã cố tìm cách cứu ông Arifuddin nhưng không kịp.
"Khi đó, nạn nhân đang tắm cùng người thân. Ngay sau đó, người ta nghe thấy tiếng la hét. Người thân của Arifuddin nhận ra ông đã bị cá sấu tấn công", Jerry Saputra đến từ Đội cứu hỏa cứu hộ khu vực Pitumpanua cho hay.
"Khi đó, nạn nhân đang tắm cùng người thân. Ngay sau đó, người ta nghe thấy tiếng la hét. Người thân của Arifuddin nhận ra ông đã bị cá sấu tấn công", Jerry Saputra đến từ Đội cứu hỏa cứu hộ khu vực Pitumpanua cho hay.
Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được báo cáo về vụ tấn công vào khoảng 18 giờ chiều 14/8. Thi thể của ông Arifuddin đã được tìm thấy và trao lại cho người thân để an táng.
Các đội cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được báo cáo về vụ tấn công vào khoảng 18 giờ chiều 14/8. Thi thể của ông Arifuddin đã được tìm thấy và trao lại cho người thân để an táng.
Người dân địa phương cho biết họ rất sốc vì trước đây vẫn thường tắm rửa và giặt giũ ở dòng sông này.
Người dân địa phương cho biết họ rất sốc vì trước đây vẫn thường tắm rửa và giặt giũ ở dòng sông này.
>>> Mời độc giả xem thêm video: "Lạnh gáy" xem dàn "thú cưng" nuôi trong phòng ngủ của chàng trai
An An (Theo DM)
#cá sấu tấn công #nguy hiểm sông nước #cảnh báo cá sấu #tắm sông nguy hiểm #cá sấu tấn công người #indonesia

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT