Nam thanh niên mất mạng sau khi trèo vào chuồng sư tử

Một thanh niên 19 tuổi trèo vào chuồng sư tử trong sở thú João Pessoa ở Brazil và tử vong sau khi bị con vật tấn công.

Fox News đưa tin, vụ việc xảy ra tại sở thú Arruda Câmara, được người dân địa phương gọi là Bica, ở João Pessoa, Paraíba, Brazil, ngày 30/11.

Tờ báo địa phương Correio Braziliense xác định nạn nhân là Gerson de Melo Machado, người từng mong muốn trở thành người thuần hóa sư tử. Machado được cho là có vấn đề về sức khỏe tâm thần và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

"Người này đã cố tình xâm nhập vào chuồng của sư tử, bị con vật tấn công và không qua khỏi sau khi bị thương", vườn thú xác nhận.

Một con sư tử trong sở thú vào ngày 19/8/2024. Ảnh: Anadolu.

"Đây là một sự việc vô cùng đau buồn đối với tất cả mọi người. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của nam thanh niên", tuyên bố cho biết.

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, Gerson trèo qua hàng rào cao, trượt xuống một cái cây gần đó. Một con sư tử trong chuồng phát hiện ra cậu, tiến đến gốc cây và chờ đợi nam thanh niên này trượt xuống. Khi xuống dưới, Gerson cố gắng chạy thoát nhưng bị con sư tử đuổi theo và tấn công.

Sau sự việc, vườn thú đóng cửa cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất. Vườn thú tuyên bố họ không có kế hoạch tiêm thuốc an tử cho con sư tử, đồng thời nhấn mạnh rằng án mạng xảy ra là do hành vi cố ý xâm phạm, một sự cố "hoàn toàn không thể đoán trước".

Correio Braziliense dẫn lời cố vấn phúc lợi trẻ em Verônica Oliveira cho biết thêm, Machado đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần và mẹ cậu cũng được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Oliveira nói với hãng tin rằng Machado luôn mơ ước được đến châu Phi để trở thành người thuần hóa sư tử và từng bị bắt gặp trốn trong càng hạ cánh của một chiếc máy bay.

