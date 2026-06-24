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Sống Khỏe

Người đàn ông sốc phản vệ độ III nguy kịch sau khi ăn cá ngừ

Không có tiền sử dị ứng, người đàn ông 48 tuổi bất ngờ bị phản vệ độ III sau ăn cá ngừ, huyết áp tụt nguy hiểm, phải cấp cứu khẩn cấp.

Thúy Nga

Bệnh nhân T.N.H. (48 tuổi, ngụ TP HCM) được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất lúc 15h30 ngày 16/6 trong tình trạng nổi mề đay, ban đỏ ngứa toàn thân và khó thở sau khoảng 2 giờ ăn cá ngừ. Trước đó người bệnh chưa từng ghi nhận tiền sử dị ứng với loại thực phẩm này.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, người bệnh xuất hiện mề đay lan rộng toàn thân, ngứa nhiều, khó thở, mệt mỏi, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg, tay chân lạnh. Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp phản vệ độ III – tình trạng cấp cứu nguy hiểm có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay lập tức, ê-kíp cấp cứu triển khai phác đồ điều trị phản vệ, bao gồm tiêm adrenalin cùng các biện pháp hồi sức cần thiết.

Sau xử trí ban đầu, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, huyết áp và mạch ổn định. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị và theo dõi.

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Theo dõi người bệnh sốc phản vệ độ III sau ăn cá ngừ - Ảnh BVCC

BS Trần Thị Quỳnh Nga, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Thống nhất cho biết, nhiều người vẫn cho rằng phản vệ chỉ xảy ra ở những người có cơ địa dị ứng hoặc đã từng có tiền sử dị ứng trước đó. Tuy nhiên, thực tế không ít trường hợp trước đây vẫn sử dụng hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác hoàn toàn bình thường nhưng sau đó lại xuất hiện phản ứng dị ứng.

Các chuyên gia lý giải, phản ứng dị ứng có thể xuất hiện sau nhiều lần tiếp xúc với cùng một tác nhân. Vì vậy, việc từng ăn một loại thực phẩm mà không gặp vấn đề gì không đồng nghĩa với việc sẽ luôn an toàn trong những lần tiếp theo.

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Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

BS Trần Thị Quỳnh Nga cảnh báo, phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Các tác nhân thường gặp bao gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác.

Dấu hiệu phản vệ có thể xuất hiện chỉ trong vài phút đến vài giờ sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Người dân cần đặc biệt lưu ý các biểu hiện như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hoặc tiếp xúc với các tác nhân nghi ngờ.

Khi xuất hiện các triệu chứng nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay để được xử trí kịp thời.

Thời gian là yếu tố quyết định trong điều trị phản vệ. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và tiếp cận cấp cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong giảm nguy cơ biến chứng nặng cũng như tử vong.

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