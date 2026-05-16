Cẩn thận đặc sản mùa hè gây sốc phản vệ đe dọa tính mạng

Mùa hè, nhiều gia đình bắt đầu các chuyến du lịch biển, thưởng thức hải sản tươi sống. Tuy nhiên, với không ít người, những món ăn quen thuộc này lại tiềm ẩn nguy cơ dị ứng thực phẩm, thậm chí dẫn tới sốc phản vệ nguy hiểm.

Lý giải việc cùng một món ăn nhưng có người ăn bình thường, người khác lại nổi mẩn, khó thở hoặc phải nhập viện cấp cứu, TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch.

Theo chuyên gia, thay vì nhận diện protein trong thực phẩm là nguồn dinh dưỡng thông thường, cơ thể một số người lại xem đây là “tác nhân ngoại lai nguy hiểm” và kích hoạt phản ứng miễn dịch. Khi đó, hàng loạt chất trung gian hóa học được giải phóng vào máu, gây triệu chứng trên da, đường tiêu hóa, hô hấp và tim mạch.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, nhiều người vẫn nghĩ dị ứng thực phẩm chỉ gây ngứa hoặc nổi mề đay thoáng qua. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác ngứa môi, tê lưỡi, nổi ban ngoài da. Nặng hơn là các biểu hiện tiêu hóa như đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy dữ dội. Một số trường hợp dễ nhầm với ngộ độc thực phẩm trong khi thực chất là phản ứng dị ứng cấp tính.

Đáng lo ngại nhất là sốc phản vệ - tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp có thể xảy ra chỉ sau vài phút sau ăn. Người bệnh có nguy cơ co thắt đường thở, tụt huyết áp nhanh, suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ dị ứng thực phẩm trong mùa hè, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu từng có tiền sử dị ứng với tôm, cua, hải sản hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào, bởi phản ứng ở những lần sau có thể nghiêm trọng hơn trước.

Với các món ăn lạ, nên thử một lượng nhỏ trước và theo dõi phản ứng cơ thể trong khoảng 30 phút. Nếu xuất hiện dấu hiệu như tê môi, ngứa họng hoặc khó chịu bất thường, cần ngừng ăn ngay.

Đặc biệt, khi có biểu hiện đau bụng dữ dội, tức ngực, nghẹn họng, khó thở hoặc chóng mặt sau ăn, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm vì sốc phản vệ có thể tiến triển rất nhanh.

"Mùa hè là thời điểm nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nhưng mỗi người cũng cần hiểu rõ giới hạn của cơ thể, chủ động phòng ngừa dị ứng thực phẩm để tránh những sự cố y khoa đáng tiếc", TS.BS Nguyễn Hữu Trường khuyên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt: