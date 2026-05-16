Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cẩn thận đặc sản mùa hè gây sốc phản vệ đe dọa tính mạng

Chuyên gia cảnh báo dị ứng thực phẩm không chỉ gây nổi mẩn mà có thể khiến người bệnh khó thở, tụt huyết áp, nguy hiểm tính mạng chỉ sau vài phút.

Thúy Nga

Mùa hè, nhiều gia đình bắt đầu các chuyến du lịch biển, thưởng thức hải sản tươi sống. Tuy nhiên, với không ít người, những món ăn quen thuộc này lại tiềm ẩn nguy cơ dị ứng thực phẩm, thậm chí dẫn tới sốc phản vệ nguy hiểm.

Lý giải việc cùng một món ăn nhưng có người ăn bình thường, người khác lại nổi mẩn, khó thở hoặc phải nhập viện cấp cứu, TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đây là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch.

Theo chuyên gia, thay vì nhận diện protein trong thực phẩm là nguồn dinh dưỡng thông thường, cơ thể một số người lại xem đây là “tác nhân ngoại lai nguy hiểm” và kích hoạt phản ứng miễn dịch. Khi đó, hàng loạt chất trung gian hóa học được giải phóng vào máu, gây triệu chứng trên da, đường tiêu hóa, hô hấp và tim mạch.

hai-san.jpg
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, nhiều người vẫn nghĩ dị ứng thực phẩm chỉ gây ngứa hoặc nổi mề đay thoáng qua. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến phức tạp và nguy hiểm hơn nhiều.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác ngứa môi, tê lưỡi, nổi ban ngoài da. Nặng hơn là các biểu hiện tiêu hóa như đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy dữ dội. Một số trường hợp dễ nhầm với ngộ độc thực phẩm trong khi thực chất là phản ứng dị ứng cấp tính.

Đáng lo ngại nhất là sốc phản vệ - tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp có thể xảy ra chỉ sau vài phút sau ăn. Người bệnh có nguy cơ co thắt đường thở, tụt huyết áp nhanh, suy hô hấp và tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Để hạn chế nguy cơ dị ứng thực phẩm trong mùa hè, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan nếu từng có tiền sử dị ứng với tôm, cua, hải sản hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào, bởi phản ứng ở những lần sau có thể nghiêm trọng hơn trước.

Với các món ăn lạ, nên thử một lượng nhỏ trước và theo dõi phản ứng cơ thể trong khoảng 30 phút. Nếu xuất hiện dấu hiệu như tê môi, ngứa họng hoặc khó chịu bất thường, cần ngừng ăn ngay.

Đặc biệt, khi có biểu hiện đau bụng dữ dội, tức ngực, nghẹn họng, khó thở hoặc chóng mặt sau ăn, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm vì sốc phản vệ có thể tiến triển rất nhanh.

"Mùa hè là thời điểm nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống, nhưng mỗi người cũng cần hiểu rõ giới hạn của cơ thể, chủ động phòng ngừa dị ứng thực phẩm để tránh những sự cố y khoa đáng tiếc", TS.BS Nguyễn Hữu Trường khuyên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)
#Dị ứng thực phẩm mùa hè #Phản ứng miễn dịch quá mức #Nguy cơ sốc phản vệ #Triệu chứng dị ứng thực phẩm #Lời khuyên phòng tránh dị ứng #Tác nhân gây dị ứng phổ biến

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cô gái sốc phản vệ phải cấp cứu vì ăn đặc sản bánh trứng kiến

Ăn đặc sản bánh trứng kiến có vị béo bùi, đang gây sốt cô gái phải nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế Cẩm Khê Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một nữ bệnh nhân 24 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê (Phú Thọ) trong tình trạng nổi ban sẩn vùng đầu, mặt, cổ sau khi ăn đặc sản “bánh trứng kiến”.

Theo lời kể, khoảng 3 giờ sau khi ăn bánh trứng kiến, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngứa, nổi ban sẩn rải rác ở vùng đầu, mặt, cổ, kèm cảm giác khó chịu, buộc phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

5 thực phẩm “vàng” giúp dưỡng phổi, giảm khô hanh đầu mùa thu

Khi mùa thu gõ cửa, cơ thể dễ bị khô, ho, dị ứng. Bổ sung các thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm phổi sẽ giúp giảm tình trạng này, đồng thời tăng sức đề kháng tự nhiên.

Khi mùa thu gõ cửa, không chỉ tiết trời se lạnh mà không khí hanh khô còn ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, da và đường tiêu hóa. Đông y cho rằng, chăm sóc phổi ngay từ đầu mùa sẽ giúp giảm ho, dị ứng và giữ cơ thể cân bằng âm dương.

Thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm phổi là “vũ khí” đắc lực để bạn vượt qua những ngày hanh khô một cách khỏe mạnh, đồng thời tăng sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới