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Sống Khỏe

Cảm giác nghẹn cổ, người phụ nữ 36 tuổi được chẩn đoán ung thư tuyến giáp

Chủ quan với khối nhỏ ở cổ vì không đau, người phụ nữ 36 tuổi chỉ đi khám khi xuất hiện cảm giác nghẹn vướng và bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp.

Thúy Nga

Nữ bệnh nhân 36 tuổi, trú tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có sức khỏe tốt, ít khi mắc bệnh nên không duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Khi phát hiện một khối nhỏ ở vùng cổ bên trái, chị cho rằng đây chỉ là hạch viêm thông thường bởi khối này không gây đau, không làm khó thở hay khàn tiếng.

Tâm lý chủ quan khiến bệnh nhân trì hoãn việc thăm khám trong một thời gian dài. Chỉ đến khi khối bất thường phát triển và xuất hiện cảm giác nghẹn vướng rõ rệt ở vùng cổ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, chị mới đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp siêu âm tuyến giáp, các bác sĩ phát hiện khối u tại thùy trái tuyến giáp kích thước 8x6mm. Mặc dù kích thước còn nhỏ, hình ảnh siêu âm cho thấy nhiều đặc điểm nghi ngờ ác tính. Khối u được phân loại TIRADS 5 - nhóm có nguy cơ ung thư tuyến giáp cao, cần được xác định bản chất bằng các xét nghiệm chuyên sâu.

Kết quả giải phẫu tế bào xác định bệnh nhân mắc ung thư thùy trái tuyến giáp.

Ngay sau đó, bệnh nhân được hội chẩn và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Nhờ được phát hiện và can thiệp kịp thời, sức khỏe người bệnh hiện ổn định và đang phục hồi tốt.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Bùi Xuân Kiên, Phó Trưởng khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, ung thư tuyến giáp là một trong những bệnh ung thư nội tiết thường gặp nhất, đặc biệt ở nữ giới và đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

Tuy nhiên, đây là căn bệnh có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tầm soát định kỳ bằng siêu âm tuyến giáp là phương pháp đơn giản, không đau nhưng cực kỳ hiệu quả để phát hiện khối u ngay từ khi còn rất nhỏ.

Theo BS Bùi Xuân Kiên, ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến giáp thường không gây triệu chứng điển hình. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc siêu âm vùng cổ.

Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể nhận thấy khối u hoặc vùng sưng bất thường ở phía trước cổ. Một số trường hợp xuất hiện cảm giác nuốt vướng, nghẹn cổ, khàn tiếng kéo dài, thay đổi giọng nói hoặc ho khan dai dẳng không rõ nguyên nhân.

Để phát hiện sớm, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên chủ động khám sức khỏe định kỳ và siêu âm tuyến giáp theo khuyến cáo của bác sĩ để phát hiện sớm các bất thường. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí, thời gian nằm viện và nguy cơ biến chứng.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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