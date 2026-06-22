Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Theo thông tin từ gia đình, bé trai 4 tuổi trong lúc chơi đùa đã tò mò đưa ngón tay vào bên trong một đoạn ống sắt và không thể tự rút ngón tay ra ngoài. Người nhà đã tìm nhiều cách để hỗ trợ nhưng không thành công.

Do bị chèn ép trong thời gian dài, ngón tay của trẻ xuất hiện tình trạng sưng nề và đau tăng dần. Lo ngại nguy cơ tổn thương, gia đình nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu.

Bằng các dụng cụ chuyên dụng, ê-kíp y tế đã cẩn trọng giải phóng ngón tay bị mắc kẹt trong đoạn ống sắt.

Sau xử trí, ngón tay của bệnh nhi được bảo tồn tốt, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng. Trẻ ổn định sức khỏe và được hướng dẫn theo dõi thêm để phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, đây là một trong những tai nạn sinh hoạt khá thường gặp ở trẻ nhỏ do đặc điểm hiếu động, tò mò, thích khám phá thế giới xung quanh nhưng chưa nhận thức đầy đủ về các nguy cơ mất an toàn.

Nhiều vật dụng quen thuộc trong gia đình như ống sắt, ổ khóa, khe cửa, dây điện, vật sắc nhọn hoặc đồ chơi không phù hợp đều có thể trở thành mối nguy hiểm nếu trẻ tiếp xúc hoặc sử dụng không đúng cách.

Các bác sĩ xử lý tổn thương cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cảnh báo, mới bước vào kỳ nghỉ hè nhưng số lượng trẻ nhập viện do tai nạn thương tích đã có xu hướng gia tăng. Trong đó, phổ biến là các trường hợp hóc dị vật đường thở hoặc đường tiêu hóa, chấn thương do ngã, bỏng, điện giật, uống nhầm hóa chất và các tai nạn sinh hoạt khác.

Đáng chú ý, nhiều tai nạn xảy ra ngay tại nhà và hoàn toàn có thể phòng tránh nếu người lớn tăng cường giám sát cũng như chủ động loại bỏ các yếu tố nguy cơ trong môi trường sống của trẻ.

Vì vậy, các bác sĩ đưa ra khuyến cáo giúp trẻ an toàn trong kỳ nghỉ hè:

- Không để trẻ chơi một mình với các vật dụng có khe hẹp, lỗ nhỏ hoặc chi tiết dễ gây kẹt tay, chân.

- Thường xuyên kiểm tra, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn trong gia đình.

- Cất giữ hóa chất, thuốc men, vật sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ.

- Lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ.

- Hướng dẫn trẻ các kỹ năng cơ bản để nhận biết và phòng tránh nguy hiểm.

- Tăng cường giám sát khi trẻ vui chơi, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè.

Khi xảy ra tai nạn, phụ huynh không nên cố gắng xử trí bằng các biện pháp thiếu an toàn hoặc kéo mạnh dị vật đang mắc kẹt vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

Thay vào đó, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. Việc can thiệp sớm không chỉ giúp hạn chế tổn thương mà còn giảm nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.

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