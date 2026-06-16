Cảnh báo nguy hiểm khi tự trộn nộm sứa

Nộm sứa là món giải nhiệt được nhiều người yêu thích nhưng có thể gây sốc phản vệ, ngộ độc nếu sơ chế không đúng cách.

Sau một lần "hút chết" vì món nộm sứa, anh H. (28 tuổi, Hà Nội) cho biết sẽ "cạch đến già".

Theo chia sẻ của anh H., cuối tuần trước, anh ăn món nộm sứa được chế biến từ nguyên liệu do một người bạn cho. Chỉ khoảng 30 phút sau bữa ăn, nam thanh niên xuất hiện các triệu chứng nôn nao, khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân và người lả đi.

Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ xác định đây là trường hợp sốc phản vệ và tiến hành điều trị theo phác đồ cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

PGS.TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 cho biết, sứa chứa khoảng 95-98% nước, năng lượng thấp, trung bình chỉ khoảng 30-40 kcal trong 100g sứa đã qua chế biến. Thực phẩm này cũng cung cấp một lượng protein, collagen và khoáng chất nhất định.

Tuy nhiên, sứa sống vẫn chứa độc tố, tập trung nhiều ở phần xúc tu. Nếu sứa chưa được xử lý đúng cách mà đem chế biến làm gỏi hoặc nộm, người ăn có thể gặp các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nổi mẩn, khó thở hoặc dị ứng.

Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị tụt huyết áp, sốc phản vệ, co giật, hôn mê, thậm chí đe dọa tính mạng.

"Người dân tuyệt đối không ăn sứa biển tươi chưa qua chế biến kỹ càng", Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Nộm sứa ngon nhưng cần chế biến đúng cách - Ảnh minh họa BSCC

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), độc tố của sứa thường tập trung tại xúc tu. Mỗi xúc tu chứa hàng triệu tế bào châm (nematocyst) có khả năng tiết độc tố để bắt mồi hoặc tự vệ.

Khi các độc tố này chưa được loại bỏ hoàn toàn trong quá trình sơ chế, người ăn có thể bị dị ứng hoặc ngộ độc.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia công nghệ thực phẩm cho biết, sứa tươi sau khi đánh bắt thường phải ngâm với nước cây sú vẹt để khử mùi tanh và làm giảm các thành phần có thể gây dị ứng. Sau đó, sứa tiếp tục được sơ chế qua nhiều công đoạn trước khi sử dụng.

Một nguy cơ khác thường bị bỏ qua là quá trình sơ chế sứa thường sử dụng muối và phèn để tạo độ giòn, săn chắc.

Theo PGS.TS Lê Thị Hương Giang, hàm lượng natri trong sứa muối có thể rất cao nếu không được ngâm rửa kỹ trước khi ăn. Bên cạnh đó, việc sử dụng phèn quá mức hoặc sơ chế không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ tồn dư nhôm trong sản phẩm.

Những người mắc bệnh thận, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc phải ăn nhạt cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng thực phẩm này.

5 nguyên tắc ăn nộm sứa an toàn • Không ăn sứa tươi chưa qua xử lý. • Chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có bao bì, nhãn mác và hạn sử dụng. • Sứa muối hoặc sứa đóng gói cần được xả dưới nước sạch từ 3-5 lần để giảm mặn và loại bỏ tồn dư chất xử lý. • Có thể chần sứa khoảng 10-15 giây trước khi chế biến, không nên ăn theo kiểu "đổ ra là trộn luôn". • Ăn vừa phải, khoảng 100-150g sứa trong một bữa, không dùng thay bữa chính.

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