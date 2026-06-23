Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau bụng dữ dội trên đường, người đàn ông được công an hỗ trợ đưa đi cấp cứu

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa cấp cứu thành công một trường hợp thủng mặt trước hành tá tràng nguy hiểm nhờ sự phối hợp nhanh chóng với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thúy Nga

Nam bệnh nhân, 37 tuổi, khi đang di chuyển đến công ty làm việc, bất ngờ xuất hiện cơn đau bụng dữ dội nên buộc phải dừng xe bên đường và nhờ người dân hỗ trợ.

Đúng thời điểm đó, một tổ công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ gần khu vực đã nhanh chóng hỗ trợ liên hệ cấp cứu và phối hợp đưa người bệnh đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong thời gian sớm nhất.

Tại bệnh viện, kết quả đánh giá cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ thủng tạng rỗng trong ổ bụng. Đây là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, có thể nhanh chóng dẫn tới viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn ổ bụng lan rộng, sốc nhiễm khuẩn và đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Chỉ khoảng 1 giờ sau khi nhập viện, ca mổ được tiến hành bằng phương pháp nội soi. Trong quá trình thăm dò ổ bụng, ê-kíp phẫu thuật phát hiện nhiều dịch vàng đục lan tỏa trong ổ bụng xuất phát từ vị trí lỗ thủng mặt trước hành tá tràng.

Các bác sĩ nhanh chóng làm sạch dịch ổ bụng, xử trí khâu lỗ thủng hành tá tràng và kiểm soát tổn thương. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh ổn định, phục hồi tốt và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

thung-tang.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cho biết, thủng tá tràng là một trong những nguyên nhân gây thủng tạng rỗng thường gặp. Khi lỗ thủng xuất hiện, dịch tiêu hóa và vi khuẩn từ đường tiêu hóa có thể tràn vào ổ bụng, gây viêm phúc mạc cấp.

Người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng đột ngột, dữ dội, bụng co cứng, đau tăng khi vận động, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn.

Nếu không được chẩn đoán và phẫu thuật kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn nặng, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, đột ngột hoặc kéo dài, người dân không nên tự điều trị tại nhà mà cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội chi tới 20 triệu mỗi tháng kéo bác sĩ tuyến trên về cơ sở:

#Cấp cứu thủng tạng rỗng #Vai trò của công an trong cấp cứu #Phẫu thuật nội soi thủng hành tá tràng #Triệu chứng và biến chứng thủng tá tràng #Khuyến cáo xử trí cấp cứu đúng lúc

Bài liên quan

Sống Khỏe

Liên tiếp ca thủng tạng nặng, cảnh báo nguy cơ bỏ sót triệu chứng ban đầu

Ở người cao tuổi, việc chẩn đoán càng gặp nhiều khó khăn do triệu chứng thường không điển hình dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Trong thời gian ngắn đầu tháng 4/2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã liên tiếp tiếp nhận và xử trí cấp cứu các trường hợp người cao tuổi bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng.

Thực tế này đang đặt ra cảnh báo về nguy cơ bỏ sót triệu chứng ban đầu trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm người bệnh lớn tuổi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo biến chứng thủy dạ dày nguy hiểm ở người cao tuổi

Bệnh lý dạ dày nếu không điều trị đúng cách có thể gây thủng tạng rỗng, đe dọa tính mạng, đặc biệt ở người cao tuổi cần theo dõi sát các triệu chứng.

Ngày 31/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cho biết, các bác sĩ khoa vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp người bệnh cao tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch do biến chứng của bệnh lý dạ dày kéo dài.

Cấp cứu trong đêm giành lại sự sống

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cảnh báo nguy cơ thủng dạ dày ở trẻ em ngày càng tăng

Khi trẻ có biểu hiện đau vùng thượng vị, chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi, kém ăn, mệt mỏi kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được điều trị kịp thời.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì đau bụng dữ dội, được chẩn đoán thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày.

Điều đáng chú ý là nguyên nhân không xuất phát từ chấn thương hay dị vật mà chủ yếu do viêm dạ dày kèm thói quen ăn uống không hợp lý và căng thẳng tâm lý kéo dài. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng gia tăng bệnh lý dạ dày ở lứa tuổi học đường, nhóm tuổi vốn được xem là ít có nguy cơ mắc các bệnh tiêu hóa nặng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị mắc kẹt ngón tay trong đoạn ống sắt khi đang vui chơi tại nhà.
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Cứu bé 4 tuổi kẹt tay trong ống sắt

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa xử trí thành công một trường hợp trẻ nhỏ bị mắc kẹt ngón tay trong đoạn ống sắt khi đang vui chơi tại nhà.