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Sống Khỏe

Trẻ 7 tuổi nhập viện vì biến chứng viêm tai giữa cấp sau ho, sổ mũi kéo dài

Bé trai 7 tuổi phải nhập viện do viêm tai giữa cấp sau thời gian ho, sổ mũi kéo dài không khỏi, cảnh báo phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu nguy hiểm.

Thúy Nga

Mới đây, Khoa Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiếp nhận bệnh nhi L.N.Q. (7 tuổi) trong tình trạng đau tai phải dữ dội, quấy khóc liên tục và gần như thức trắng đêm vì đau.

Theo người nhà, khoảng một tuần trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện các triệu chứng ho và sổ mũi kéo dài. Gia đình tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng các biểu hiện không cải thiện.

Đến đêm trước ngày nhập viện, trẻ bất ngờ xuất hiện cơn đau nhói ở tai phải. Mức độ đau tăng nhanh khiến bé liên tục ôm tai khóc thét, không thể ngủ. Gia đình đã đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám ngay trong sáng hôm sau.

Qua thăm khám kết hợp nội soi tai mũi họng, các bác sĩ xác định trẻ bị viêm mũi xoang, viêm VA biến chứng viêm tai giữa cấp bên phải.

Sau khi xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm kiểm soát tình trạng viêm, giảm đau và bảo tồn tối đa chức năng nghe cho trẻ.

Kết quả, chỉ sau một ngày điều trị, các cơn đau dữ dội đã được kiểm soát, trẻ có thể ăn uống và ngủ ngon trở lại. Đến ngày thứ 5, dịch trong tai giữa được đào thải hoàn toàn, tình trạng viêm cải thiện tốt và bệnh nhi được xuất viện.

BSCKI Lê Xuân Khoa, Phó Trưởng khoa Liên Chuyên khoa, Bệnh viện Hợp lực cho biết, tai, mũi và họng là những cơ quan có mối liên hệ chặt chẽ với nhau thông qua hệ thống giải phẫu và đường thông khí.

Khi trẻ bị viêm mũi xoang hoặc viêm VA kéo dài mà không được điều trị đúng cách, vi khuẩn từ vùng mũi họng có thể lan lên tai giữa qua vòi nhĩ. Quá trình này gây ứ đọng dịch và mủ trong hòm nhĩ, làm tăng áp lực bên trong tai giữa. Áp lực tăng cao khiến màng nhĩ bị phồng lên, gây ra những cơn đau dữ dội.

Đau tai là một trong những triệu chứng điển hình của viêm tai giữa cấp. Trẻ nhỏ thường biểu hiện bằng quấy khóc, bỏ ăn, khó ngủ, liên tục sờ hoặc ôm tai. Một số trường hợp có thể kèm sốt, nghe kém hoặc chảy dịch tai.

Điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh dễ bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh do nhầm lẫn với các bệnh lý hô hấp thông thường. Viêm tai giữa cấp nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Trong đó, thường gặp là thủng màng nhĩ, suy giảm thính lực tạm thời hoặc kéo dài. Nặng hơn, tình trạng viêm có thể lan rộng gây viêm xương chũm, ảnh hưởng các cấu trúc lân cận và làm tăng nguy cơ biến chứng nội sọ như viêm màng não.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên tự ý mua thuốc điều trị khi trẻ ho, sổ mũi kéo dài mà chưa được thăm khám bởi nhân viên y tế.

Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

• Ho, sổ mũi kéo dài trên 3 - 5 ngày không cải thiện.

• Đau tai hoặc thường xuyên sờ, kéo tai.

• Ù tai, nghe kém.

• Sốt cao hoặc sốt kéo dài.

• Quấy khóc nhiều, ngủ không yên giấc.

• Chảy dịch tai hoặc có biểu hiện bất thường vùng tai.

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(Nguồn: Nhân Dân)
#Biến chứng viêm tai giữa cấp ở trẻ nhỏ #Tác động của viêm mũi xoang và VA #Nguy cơ biến chứng nội sọ #Vai trò của phụ huynh trong xử lý bệnh #Khuyến cáo khám bác sĩ khi trẻ có triệu chứng kéo dài

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