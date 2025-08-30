Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều ứng phó với lũ.

Thanh Hà

Ngày 30/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 6253/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ.

img-9065.jpg
Lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên nhanh ở mức báo động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/8 trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện lũ ở mức báo động 2 - báo động 3. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Các tỉnh trên tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.

#Bộ Nông nghiệp và Môi Trường #Nghệ An #Thanh Hóa #Hà Tĩnh #văn bản #bảo đảm

Bài liên quan

Xã hội

Nghệ An ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 6

Nghệ An cấm tàu, thuyền, phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu trước 15h cùng ngày.

Sáng 30/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi.

Do ảnh hưởng của bão số 6, dự báo vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Xem chi tiết

Xã hội

Dự báo thời tiết ngày 13/6: Bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn

Dự báo thời tiết hôm nay 13/6, mưa dông rải rác trên cả nước, nhiều nơi mưa rất to, kèm nguy cơ gây lũ lụt do ảnh hưởng của bão số 1.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 30/8 đến hết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Chiều 30/8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, sóng cao 2,5m; đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Quỳnh Lưu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Nga Sơn (Thanh Hóa), trạm Vinh (Nghệ An), trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 7;...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới