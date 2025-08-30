Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ

Ngày 30/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 6253/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều ứng phó với lũ.

Lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên nhanh ở mức báo động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/8 trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện lũ ở mức báo động 2 - báo động 3. Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.

Các tỉnh trên tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.