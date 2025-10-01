Người đàn ông đâm bạn tử vong trong cuộc nhậu

Thấy vợ mình nói chuyện thân mật với bạn, người chồng được cho là đã nổi cơn ghen và đâm bạn nhậu tử vong.

Theo The Thaiger, vụ án mạng xảy ra tại Phimai, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan, vào ngày 25/9. Trong buổi nhậu hôm đó, nghi phạm, được xác định là Prasong, 49 tuổi, được cho là mất kiểm soát khi thấy vợ mình, Toei Namsai, nói chuyện thân mật với người bạn 46 tuổi Prakob.

Prasong đã tấn công khiến Prakob tử vong tại hiện trường và Toei bị thương nặng. Toei được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Khaosod.

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân có thể là do ghen tuông. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra làm rõ vụ án.

Em trai của Prakob cho biết thêm Prakob là một công nhân xây dựng, từng làm cùng Prasong và Toei tại một công trường ở tỉnh khác. Trước đó, Prakob đã bị mất 10.000 baht để trong phòng và nghi ngờ Toei đánh cắp do cô đã sử dụng phòng tắm của Prakob trước khi số tiền biến mất. Dù vậy, vụ việc này chưa từng được trình báo với cảnh sát.

"Anh trai tôi chưa bao giờ muốn báo cảnh sát về việc này nhưng anh ấy đã nghi ngờ Toei", em trai của nạn nhân nói.

Người này cho rằng vụ ẩu đả chết người có thể đã xảy ra khi Prakob chất vấn Toei về số tiền bị mất, đồng thời bác bỏ suy đoán về động cơ ghen tuông.

"Anh tôi thường cố gắng làm trung gian hòa giải giữa họ trước đây", em trai nạn nhân nói thêm.

