Nữ sát nhân đầu độc hại chết 3 người nhà chồng

Một phụ nữ Australia đã bị kết án tù chung thân, không được ân xá trong 33 năm sau khi đầu độc hại chết 3 người nhà chồng.

Theo Al Jazeera, Erin Patterson bị kết tội sát hại mẹ chồng, Gail Patterson, bố chồng, Donald Patterson, và chị gái của Gail là Heather Wilkinson bằng cách đầu độc họ bằng món thịt bò Wellington trộn nấm độc.

Bồi thẩm đoàn cũng tuyên bố người phụ nữ 50 tuổi này bị cáo buộc cố ý giết Ian Wilkinson, chồng của Heather. Ian Wilkinson may mắn sống sót sau "bữa tối tử thần" tại nhà Erin ở Leongatha, Australia, hồi tháng 7/2023.

Vào ngày 8/9/2025, Thẩm phán Christopher Beale cho rằng tội ác của Erin đã gây tổn hại đến rất nhiều người, tuyên án tù chung thân, tối thiểu là 33 năm tù đối với nữ sát nhân này.

Erin Patterson bị đưa đến Tòa án Tối cao Victoria ở Melbourne, Australia, ngày 8/9. Ảnh: Getty.

"Tội ác này không chỉ ảnh hưởng đến nạn nhân trực tiếp và còn gây tổn hại đến rất nhiều người khác", Thẩm phán Beale nhấn mạnh.

"Bị cáo không chỉ cướp đi 3 mạng sống và gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe của Ian Wilkinson, hủy hoại gia đình Patterson và Wilkinson, mà còn gây ra nỗi đau không thể kể xiết cho chính những đứa con của bị cáo, những đứa trẻ đã bị cướp đi mất ông bà yêu quý của chúng”, Thẩm phán Beale nói tiếp.

Erin Patterson, người luôn khẳng định bản thân vô tội trong suốt phiên tòa và nói rằng vụ đầu độc là do tai nạn, có 28 ngày để kháng cáo bản án. Bà ta vẫn chưa cho biết liệu có kháng cáo hay không.

