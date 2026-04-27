Người đàn ông 40 tuổi suy giảm chức năng thận vì một thói quen ăn tối

Nam bệnh nhân 40 tuổi có chức năng thận như người 80 tuổi do thói quen sử dụng mì ăn liền kèm một lon nước ngọt vào bữa tối.

“Chỉ mới 40 tuổi nhưng chức năng thận đã như cụ ông 80 tuổi” - đó là trường hợp được bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) chia sẻ trên chương trình Sức khỏe tốt, cuộc sống tốt.

Người đàn ông trẻ đến khám vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và phù hai chân. Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận của bệnh nhân chỉ còn 60, tương đương mức thường gặp ở người 80 tuổi. Điều đáng chú ý là người này không có tiền sử đái tháo đường - một trong những nguyên nhân phổ biến gây suy thận - nhưng chức năng thận vẫn suy giảm nhanh chóng.

Theo bác sĩ Hồng, nguyên nhân chính nằm ở chế độ ăn uống thiếu lành mạnh kéo dài. Ngoài công việc chính, bệnh nhân còn làm thêm giao hàng để tăng thu nhập, dẫn đến lịch sinh hoạt bận rộn và ăn uống thất thường. Để tiết kiệm chi phí và tiện lợi, anh thường xuyên sử dụng “combo tiết kiệm” cho bữa tối, gồm một bát mì ăn liền, một cây xúc xích và một lon nước ngọt. Thói quen này lặp lại với tần suất 4-5 ngày mỗi tuần.

Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm siêu chế biến là yếu tố trực tiếp khiến chức năng thận suy giảm. Nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng phosphate cao, có thể gây vôi hóa mạch máu, từ đó làm tổn thương nghiêm trọng đến thận. Bên cạnh đó, lượng natri lớn cùng các chất phụ gia như hương liệu, phẩm màu và chất bảo quản tạo ra gánh nặng chuyển hóa đáng kể, khiến thận phải làm việc quá tải trong thời gian dài.

Mì ăn liền tiện dụng nhưng không phải món có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Theo China Times, bác sĩ Hồng khuyến nghị bệnh nhân cần ngừng ngay việc sử dụng thực phẩm siêu chế biến, đồng thời chuyển sang chế độ ăn với thực phẩm tự nhiên, nguyên bản và tăng cường uống nước. Sau khi điều chỉnh chế độ ăn trong 3 tháng, kết quả tái khám cho thấy chức năng thận của người bệnh đã cải thiện rõ rệt, tăng 20 điểm GFR. Không chỉ vậy, huyết áp của anh cũng trở nên ổn định hơn.

Bác sĩ Hồng nhấn mạnh, thực phẩm siêu chế biến thường trải qua nhiều công đoạn sản xuất công nghiệp, có thành phần phức tạp và chứa nhiều chất hóa học. Việc sử dụng lâu dài có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch và thận.

Dẫn chứng từ một nghiên cứu quy mô lớn trên 500.000 người, bác sĩ Hồng cho biết khi tỷ lệ thực phẩm siêu chế biến trong khẩu phần ăn tăng thêm 10%, nguy cơ suy thận sẽ tăng 7%. Đây là con số đáng cảnh báo trong bối cảnh các loại thực phẩm tiện lợi ngày càng phổ biến.

Ngoài các món quen thuộc như mì ăn liền, thịt chế biến sẵn và đồ uống có đường, nhiều loại thực phẩm khác cũng được xếp vào nhóm siêu chế biến. Có thể kể đến khoai tây chiên, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh và đồ chiên rán, sản phẩm sữa chế biến, đồ uống pha kem, bột nêm và súp ăn liền, bánh ngọt sản xuất công nghiệp cũng như các loại đồ uống sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo hoặc ít đường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hồng khuyến cáo người dân cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống hằng ngày, hạn chế thực phẩm siêu chế biến và ưu tiên thực phẩm tươi, tự nhiên để bảo vệ chức năng thận cùng sức khỏe lâu dài.