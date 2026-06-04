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Sống Khỏe

Cứu sống bé trai 2 tuổi nguy kịch do biến chứng tay chân miệng

Một trường hợp bệnh nhi 2 tuổi ở Nghệ An mắc bệnh tay chân miệng độ IV, với nhiều biến chứng nguy hiểm, đã được cứu sống.

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