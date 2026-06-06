Cứu sống người phụ nữ suy đa tạng nguy kịch vì bệnh Whitmore

Trước khi nhập viện khoảng 5 ngày, bệnh nhân N.T.T. (43 tuổi, phường Hà Lầm, Quảng Ninh) xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi nhiều và tự mua thuốc điều trị tại nhà vì nghĩ mắc bệnh cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân trong tình trạng tụt huyết áp, sốt kéo dài, đau nhức toàn thân và suy kiệt.

Qua thăm khám cùng các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh nhiễm vi khuẩn Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore (Melioidosis).

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trong quá trình điều trị, bệnh diễn biến rất nhanh và phức tạp. Người bệnh lần lượt xuất hiện sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp, suy thận cấp và tổn thương cơ tim. Dù đã được hồi sức tích cực bằng nhiều biện pháp đồng thời như sử dụng kháng sinh phối hợp, thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết áp và các biện pháp hỗ trợ chuyên sâu khác, tình trạng tuần hoàn vẫn không cải thiện.

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp nhiễm khuẩn huyết biến chứng sốc nhiễm khuẩn kèm bệnh cơ tim do sepsis - một biến chứng đặc biệt nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ đã hội chẩn và quyết định triển khai kỹ thuật ECMO-VA.

Đây là phương pháp hồi sức chuyên sâu được chỉ định trong các trường hợp suy tuần hoàn nặng khi những biện pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả. Hệ thống ECMO-VA có chức năng thay thế tạm thời hoạt động bơm máu của tim, đồng thời hỗ trợ trao đổi oxy cho cơ thể, giúp duy trì tưới máu các cơ quan quan trọng trong thời gian chờ tim và các cơ quan tổn thương hồi phục.

Sau 4 ngày được hỗ trợ ECMO-VA kết hợp thở máy, lọc máu liên tục và điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chức năng tim phục hồi tốt, người bệnh được cai ECMO thành công và rút ống nội khí quản.

Người bệnh được triển khai kỹ thuật ECMO-VA - Ảnh BVCC

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự vận động đi lại được, các chỉ số mạch và huyết áp ổn định. Người bệnh tiếp tục được điều trị duy trì bằng kháng sinh đặc hiệu theo phác đồ.

BS Đồng Văn Tô, Khoa Hồi sức tích cực, Chống độc - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Đây là loại vi khuẩn tồn tại phổ biến trong đất và nước, có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết xây xát trên da, đường hô hấp hoặc khi tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm.

Điều đáng lo ngại là bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng rất đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh nhiễm trùng khác như cúm, viêm phổi hoặc các bệnh sốt thông thường. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh có thể nhanh chóng tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng thường cao hơn ở những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan mạn tính, bệnh thận mạn hoặc các bệnh lý phổi kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, Việt Nam là khu vực có lưu hành bệnh Whitmore. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng sốt kéo dài, mệt mỏi toàn thân, ho dai dẳng hoặc xuất hiện các ổ viêm, áp xe bất thường trên cơ thể. Việc thăm khám sớm và điều trị đúng phác đồ có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.