Nổ bình gas mini, hai người nhập viện vì bỏng giác mạc

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân L.V.N, được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ và cẳng tay trái, đau rát dữ dội vùng mặt và tay.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng độ I, II vùng mặt và trước cổ; bỏng độ II, III mặt sau cẳng tay trái. Đáng chú ý, người bệnh bị giảm thị lực cả hai mắt do bỏng kết giác mạc độ III.

Ngoài các tổn thương bỏng ngoài da, người bệnh còn có dấu hiệu giảm thông khí phổi, cho thấy nguy cơ tổn thương đường hô hấp do ảnh hưởng của vụ nổ.

Trường hợp thứ hai, người bệnh N.V.H, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tự thở nhưng bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ, tóc vùng trán cháy xém. Đặc biệt, hai mắt bị bỏng và có nhiều dị vật.

Kết quả hội chẩn cho thấy, người bệnh bị bỏng độ II vùng đầu mặt cổ với diện tích khoảng 3%, bỏng giác mạc.

Ngoài tổn thương mắt, người bệnh còn có biểu hiện da niêm mạc kém hồng, bụng chướng và giảm thông khí phổi.

Sau cấp cứu ban đầu, người bệnh được chuyển sang Khoa Mắt để lấy dị vật giác mạc sâu và tiếp tục theo dõi nguy cơ ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Thăm khám và lấy dị vật trong mắt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Thị Nhung, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vùng mặt và mắt là những vị trí đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ bình gas mini. Chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ cao trong vài giây cũng có thể gây bỏng giác mạc, kết mạc, giảm thị lực hoặc mù lòa vĩnh viễn.

Không ít trường hợp bị bỏng vùng mặt phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình, ghép da để khắc phục di chứng.

Đáng lo ngại hơn, tổn thương đường hô hấp sau cháy nổ thường diễn tiến âm thầm và khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Người bệnh có thể xuất hiện phù nề đường thở, suy hô hấp cấp và đối mặt nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra bỏng do nổ bình gas mini, người dân tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước mắm, dầu gió, thuốc lá hoặc các loại lá cây, thuốc dân gian lên vết thương. Những biện pháp truyền miệng này không có tác dụng điều trị mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến việc đánh giá mức độ bỏng và xử trí y tế gặp nhiều khó khăn.

Người bị bỏng cần được nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch, che phủ vết bỏng bằng gạc hoặc vải sạch, sau đó nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị.

2 người bị bỏng do nổ bình gas mini - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cũng lưu ý người dân cần sử dụng bình gas mini đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, không dùng bình gas đã cũ, hoen gỉ hoặc sang chiết trái phép.

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