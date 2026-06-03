Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nổ bình gas mini, hai người nhập viện vì bỏng giác mạc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận hai trường hợp bị bỏng nặng sau khi bình gas mini phát nổ trong lúc sử dụng.

Thúy Nga

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân L.V.N, được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vùng đầu, mặt, cổ và cẳng tay trái, đau rát dữ dội vùng mặt và tay.

Các bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng độ I, II vùng mặt và trước cổ; bỏng độ II, III mặt sau cẳng tay trái. Đáng chú ý, người bệnh bị giảm thị lực cả hai mắt do bỏng kết giác mạc độ III.

Ngoài các tổn thương bỏng ngoài da, người bệnh còn có dấu hiệu giảm thông khí phổi, cho thấy nguy cơ tổn thương đường hô hấp do ảnh hưởng của vụ nổ.

Trường hợp thứ hai, người bệnh N.V.H, nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tự thở nhưng bị bỏng vùng đầu, mặt, cổ, tóc vùng trán cháy xém. Đặc biệt, hai mắt bị bỏng và có nhiều dị vật.

Kết quả hội chẩn cho thấy, người bệnh bị bỏng độ II vùng đầu mặt cổ với diện tích khoảng 3%, bỏng giác mạc.

Ngoài tổn thương mắt, người bệnh còn có biểu hiện da niêm mạc kém hồng, bụng chướng và giảm thông khí phổi.

Sau cấp cứu ban đầu, người bệnh được chuyển sang Khoa Mắt để lấy dị vật giác mạc sâu và tiếp tục theo dõi nguy cơ ảnh hưởng thị lực lâu dài.

bong-do-no-binh-gas-mini-2.jpg
Thăm khám và lấy dị vật trong mắt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKI Nguyễn Thị Nhung, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vùng mặt và mắt là những vị trí đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ bình gas mini. Chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ cao trong vài giây cũng có thể gây bỏng giác mạc, kết mạc, giảm thị lực hoặc mù lòa vĩnh viễn.

Không ít trường hợp bị bỏng vùng mặt phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình, ghép da để khắc phục di chứng.

Đáng lo ngại hơn, tổn thương đường hô hấp sau cháy nổ thường diễn tiến âm thầm và khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Người bệnh có thể xuất hiện phù nề đường thở, suy hô hấp cấp và đối mặt nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xảy ra bỏng do nổ bình gas mini, người dân tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước mắm, dầu gió, thuốc lá hoặc các loại lá cây, thuốc dân gian lên vết thương. Những biện pháp truyền miệng này không có tác dụng điều trị mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, khiến việc đánh giá mức độ bỏng và xử trí y tế gặp nhiều khó khăn.

Người bị bỏng cần được nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm, làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch, che phủ vết bỏng bằng gạc hoặc vải sạch, sau đó nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị.

bong-do-no-binh-gas-mini-3.jpg
2 người bị bỏng do nổ bình gas mini - Ảnh BVCC

Các bác sĩ cũng lưu ý người dân cần sử dụng bình gas mini đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, không dùng bình gas đã cũ, hoen gỉ hoặc sang chiết trái phép.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng gay gắt đổ bộ, miền Trung sắp chạm ngưỡng 39 độ C:

#Tai nạn nổ bình gas mini #Bỏng mặt và mắt do cháy nổ #Tác động của bỏng đến thị lực #Hướng dẫn xử lý bỏng sinh hoạt #Nguy cơ và phòng tránh cháy nổ bình gas

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Phú Thọ bỏng giác mạc do nổ bình gas mini khi đang sử dụng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 59 tuổi bị bỏng giác mạc hai mắt, bỏng độ II vùng đầu và cổ do bị nổ bình ga mini.

Bệnh nhân được đưa vào Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng đau rát vùng mặt, đau nhức dữ dội hai mắt, vùng da nửa mặt trên ngang mũi sưng nề đỏ, có mảng trợt nhỏ. Khám thấy 2 mắt, mi sưng nề, kết mạc phù nề toàn bộ, giác mạc trợt biểu mô trung tâm.

Theo gia đình bệnh nhân, trong quá trình bệnh nhân sử dụng thì bình gas mini bất ngờ phát nổ. Sau khi vụ việc, gia đình xử trí rửa mắt bằng nước muối tự pha, thấy đau nhức nhiều, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hướng dẫn sử dụng bình ga mini an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ

Bình ga mini tiện lợi nhưng dễ gây cháy nổ nếu dùng sai cách. Hiểu đúng cách sử dụng giúp bảo vệ an toàn cho bạn và gia đình.

Bình ga mini tiện lợi, nhỏ gọn và phổ biến trong các hoạt động nấu nướng ngoài trời, dã ngoại hay cả trong bếp ăn nhỏ. Tuy nhiên, nếu không biết cách sử dụng đúng, thiết bị này có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng.

Thực tế đã ghi nhận không ít vụ tai nạn do nổ bình ga mini, gây bỏng, thậm chí thiệt mạng. Vì vậy, hiểu rõ cách dùng bình ga đúng kỹ thuật và an toàn là điều cần thiết để bảo vệ bản thân và gia đình.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nổ bình ga mini khi ăn lẩu, người đàn ông chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Mảnh vỡ bình ga lao đi như viên đạn với gia tốc lớn, lực xuyên thấu cực mạnh gây tổn thương sâu, nếu phẫu thuật chậm tinh hoàn sẽ hoại tử vĩnh viễn...

Nhiều chấn thương cùng dị vật cắm sâu vào vùng kín

Một trường hợp tai nạn hi hữu do nổ bình ga mini đã được Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thành công, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn của loại vật dụng này trong sinh hoạt hằng ngày.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới