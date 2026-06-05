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Sống Khỏe

Lần đầu ghép tế bào gốc đồng loài cứu trẻ mắc u lympho nguy hiểm

Sau hai lần đối mặt với căn bệnh u lympho Burkitt nguy hiểm, một bé trai 7 tuổi ở Hải Phòng đã hồi phục ngoạn mục nhờ được ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thúy Nga

Đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện thực hiện thành công kỹ thuật này trên bệnh nhi mắc u lympho Burkitt tái phát, mở ra thêm cơ hội điều trị cho những ca ung thư nhi khoa phức tạp.

Tháng 9/2021, bệnh nhi xuất hiện các biểu hiện đau chân, mệt mỏi, sưng mắt, kết quả xét nghiệm máu tại bệnh viện địa phương cho thấy nhiều bất thường nên trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán trẻ mắc u lympho Burkitt di căn tủy xương (giai đoạn IV)/bạch cầu cấp dòng lympho L3, có thâm nhiễm thần kinh trung ương.

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GS.TS.BS Bùi Ngọc Lan thăm khám cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo PGS.TS.BS Bùi Ngọc Lan, nguyên Giám đốc Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh bạch cầu cấp dòng lympho là loại ung thư thường gặp ở trẻ em, chiếm khoảng 30% các bệnh ung thư nhi.

Tuy nhiên, thể bạch cầu cấp dòng lympho L3 chỉ chiếm từ 1-5% tổng số trường hợp mắc bệnh. Đây là thể bệnh tiến triển nhanh, diễn biến nặng và có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Sau 9 đợt điều trị tích cực với phác đồ hóa trị liều cao kết hợp thuốc điều trị đích , bệnh lui hoàn toàn.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, sau hơn 3 năm theo dõi, trẻ xuất hiện sốt kéo dài, chán ăn. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phát hiện khối u lớn ở mạc treo ổ bụng và tổn thương thận. Sinh thiết xác định bệnh tái phát nhưng chưa di căn xa.

Ngay sau đó, trẻ được hóa trị tích cực để tiến tới ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài - phương pháp được đánh giá là cơ hội điều trị tối ưu trong trường hợp này.

PGS.TS.BS Bùi Ngọc Lan cho biết: “Bệnh viện đã thực hiện nhiều ca ghép tế bào gốc, nhưng đây là lần đầu tiên áp dụng trên bệnh nhi u lympho không Hodgkin tái phát. Nếu không tiến hành ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài, người bệnh gần như không có cơ hội sống”.

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Bệnh nhân được thực hiện ghép tế bào gốc

Ngày 1/4/2026, ca ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài chính thức được thực hiện. Tế bào gốc được thu hoạch từ tủy xương của chị gái bệnh nhi trong điều kiện vô khuẩn và gây mê toàn thân.

TS.BS Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Phụ trách Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào, do bất đồng nhóm máu lớn giữa người cho và người nhận, các kỹ thuật viên phải thực hiện quy trình loại bỏ hồng cầu chuyên biệt nhằm giảm nguy cơ tan máu nhưng vẫn bảo tồn tối đa số lượng tế bào gốc cần thiết cho sự mọc mảnh ghép..

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Hệ thống phân tách tế bào ngoài cơ thể theo công nghệ từ tính và hệ thống lưu trữ, xử lý tế bào gốc hiện đại tại Trung tâm Y học tái tạo và Trị liệu tế bào

Sau ghép, bệnh nhi được theo dõi chặt chẽ các chỉ số huyết học, miễn dịch và sinh hóa để phát hiện sớm biến chứng.

Trẻ xuất viện ngày 29/4/2026. Đến nay, sau 60 ngày ghép, các chỉ số huyết học, miễn dịch ổn định, sức khỏe tiến triển tốt. Đặc biệt, chỉ số nhận ghép từ người cho đạt 100%.

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Các bác sĩ cũng khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý những dấu hiệu bất thường ở trẻ như nổi u, hạch, da xanh, xuất huyết, đau xương, sốt kéo dài hoặc tình trạng nhiễm khuẩn không đáp ứng điều trị thông thường. Việc phát hiện sớm và tiếp cận các cơ sở y tế chuyên sâu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị và tiên lượng sống của người bệnh.

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#Phương pháp ghép tế bào gốc đồng loài #Điều trị u lympho Burkitt tái phát ở trẻ em #Chữa ung thư hệ tạo máu nguy cơ cao #Kỹ thuật y học Việt Nam nâng cao năng lực #Phát hiện và điều trị ung thư nhi khoa phức tạp

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