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Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim, ngừng tuần hoàn hai lần liên tiếp

Nhờ cấp cứu kịp thời, can thiệp mạch vành khẩn cấp cùng hồi sức chuyên sâu, người bệnh thoát cửa tử và hồi phục hoàn toàn sau 8 ngày điều trị.

Thúy Nga

Bệnh nhân N.V.B. (64 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ), có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài và tăng huyết áp nhưng không được theo dõi, điều trị thường xuyên.

Khoảng 3 giờ trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau ngực, khó thở, ý thức giảm dần và rơi vào trạng thái lơ mơ. Khi được đưa đến trung tâm y tế khu vực cấp cứu, người bệnh bất ngờ ngừng tuần hoàn. Các nhân viên y tế lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch và chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

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TS. BS Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trước diễn biến đặc biệt nguy kịch, các bác sĩ khẩn trương tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kích hoạt báo động đỏ toàn viện.

Người bệnh được chỉ định chụp động mạch vành và can thiệp dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy một nhánh động mạch vành nuôi tim bị tắc hoàn toàn - nguyên nhân trực tiếp gây nhồi máu cơ tim cấp và dẫn đến tình trạng ngừng tuần hoàn.

Theo các bác sĩ, ca can thiệp diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn khi người bệnh đang bị toan chuyển hóa nặng, rối loạn nhịp tim và rối loạn huyết động nghiêm trọng.

Mặc dù nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim đã được xử lý, tình trạng người bệnh vẫn rất nặng. Người bệnh rơi vào sốc sau can thiệp, huyết áp phụ thuộc hai loại thuốc vận mạch liều cao, khí máu cho thấy toan chuyển hóa nặng, đồng thời xuất hiện phù phổi cấp khiến chức năng hô hấp suy giảm nghiêm trọng.

Các bác sĩ tiếp tục chỉ định lọc máu liên tục kết hợp đặt hệ thống PICCO nhằm tối ưu hóa huyết động, theo dõi sát chức năng tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn toan - kiềm.

Nhờ chiến lược hồi sức tích cực và theo dõi chuyên sâu, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện. Liều thuốc vận mạch được giảm dần, chức năng hô hấp phục hồi, nhu cầu hỗ trợ từ máy thở giảm rõ rệt.

Sau 3 ngày điều trị, người bệnh được cắt an thần và rút ống nội khí quản thành công. Đáng chú ý, dù trải qua hai lần ngừng tuần hoàn liên tiếp, người bệnh không ghi nhận tổn thương thần kinh sau hồi sức. Sau 8 ngày điều trị, người bệnh hồi phục hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện.

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Lọc máu cho người bệnh sau can thiệp- Ảnh BVCC

ThS.BS Hoàng Văn Tiến, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, ngừng tuần hoàn khiến toàn bộ cơ thể, đặc biệt là não bộ, rơi vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Não có thể bắt đầu tổn thương không hồi phục chỉ sau khoảng 4-6 phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, việc người bệnh N.V.B. trải qua hai lần ngừng tuần hoàn liên tiếp nhưng vẫn hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng thần kinh được đánh giá là kết quả của quá trình cấp cứu khẩn trương, phối hợp đa chuyên khoa và hồi sức chuyên sâu liên tục.

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#Cấp cứu ngừng tuần hoàn #Hồi sức tích cực và đa chuyên khoa #Can thiệp tim mạch và nhồi máu cơ tim #Điều trị sau ngừng tuần hoàn #Phòng ngừa tổn thương thần kinh

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