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Sống Khỏe
Người đàn ông nước ngoài thoát 'cửa tử' sau khi bị đâm thủng tim
Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, mạch và huyết áp gần như không đo được, da niêm mạc tái nhợt…
04/06/2026 17:08
#Thủng tim
#cứu sống
#cửa tử
#Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa
#bệnh nhân