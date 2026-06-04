Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông nước ngoài thoát 'cửa tử' sau khi bị đâm thủng tim

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp, suy tuần hoàn nghiêm trọng, mạch và huyết áp gần như không đo được, da niêm mạc tái nhợt…

#Thủng tim #cứu sống #cửa tử #Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa #bệnh nhân