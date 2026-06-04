Cảnh giác: Trái cây, thức uống mùa hè có thể làm tăng cơn bốc hỏa

Nhiều loại trái cây ngọt, nước ép hay kem lạnh được xem là “cứu tinh” ngày nắng nóng, nhưng lại có thể làm tăng các cơn bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Chị Đ.T.H và nhiều chị em thắc mắc vào mùa hè đã chọn những loại trái cây ngọt, mọng nước ướp lạnh, ép nước.... để giải nhiệt nắng nóng nhưng cơ thể không hạ nhiệt và tình trạng "bốc hỏa" giai đoạn tiền mãn kinh càng nặng nề hơn.

Càng ăn đồ ngọt, càng khát nước

Trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc sống, BS Trương Quảng Hải, chuyên gia sản phụ khoa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, ở phụ nữ tiền mãn kinh, hệ thần kinh thực vật vốn đã nhạy cảm do sự suy giảm nội tiết tố nữ. Sự dao động của đường huyết có thể góp phần làm xuất hiện hoặc làm nặng thêm các cơn bốc hỏa, vã mồ hôi, cảm giác nóng bừng mặt, đặc biệt vào buổi tối hoặc ban đêm.

Trong khi đó, nhiều loại quả chứa hàm lượng đường tự nhiên khá cao, đặc biệt là fructose. Khi được hấp thu nhanh vào cơ thể, lượng đường lớn có thể làm đường huyết tăng nhanh, kéo theo các phản ứng chuyển hóa mạnh hơn bình thường.

Ăn nhiều quả mọng ngọt ngày nắng nóng không tốt cho sức khỏe - Ảnh BSCC

"Không ăn khi đói" là nguyên tắc quan trọng khi sử dụng loại quả nhiều đường như vải. Ăn vải lúc bụng rỗng có thể khiến cơ thể hấp thu lượng đường lớn trong thời gian ngắn, gây cảm giác hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn hoặc mệt mỏi.

Người mắc đái tháo đường hoặc đang kiểm soát đường huyết cũng cần hạn chế các loại trái cây quá ngọt và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần phù hợp.

Ngoài ra, việc sử dụng thường xuyên các loại đồ uống nhiều đường không chỉ làm tăng nguy cơ thừa cân mà còn có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa thân nhiệt, khiến các cơn bốc hỏa xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Một ly nước ép cam, dứa hoặc dưa hấu mát lạnh thường là thức uống được nhiều người lựa chọn trong mùa hè. Tuy nhiên, theo BS Hải, quá trình ép lấy nước đã loại bỏ phần lớn chất xơ - thành phần giúp làm chậm hấp thu đường vào máu.

Điều này khiến lượng đường trong nước ép được hấp thu nhanh hơn so với khi ăn nguyên quả.

Kem lạnh hay đồ uống có đá chỉ cho cảm giác mát lạnh trong thời gian ngắn, trong khi cơ thể vẫn phải xử lý lượng đường đáng kể sau đó.

Việc tiêu thụ nhiều kem, nước ngọt hay trà sữa trong những ngày nóng bức có thể tạo thành vòng luẩn quẩn: càng ăn đồ ngọt càng khát nước, càng dễ tiếp tục lựa chọn các thức uống nhiều đường, dẫn đến tăng cân và làm các triệu chứng khó chịu ở phụ nữ tiền mãn kinh trở nên rõ rệt hơn.

Đu đủ là loại quả tốt cho sức khỏe mùa hè - Ảnh BSCC

Ưu tiên thực phẩm có hàm lượng nước cao, nhiều xơ và ít đường

Để duy trì cảm giác dễ chịu trong mùa hè, BS Hải khuyến nghị ưu tiên những thực phẩm có hàm lượng nước cao, giàu chất xơ và ít đường.

Các loại trái cây như bưởi, ổi, cà chua, dưa chuột có thể giúp bổ sung vitamin, khoáng chất mà không làm đường huyết biến động mạnh. Bên cạnh đó, các loại rau củ như mướp đắng, dưa leo, bầu, bí, rong biển cũng là lựa chọn phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Ngoài chế độ ăn uống, việc uống đủ nước đóng vai trò quan trọng đối với quá trình điều hòa thân nhiệt. BS Hải khuyến cáo nên uống nước đều đặn trong ngày, khoảng 2-2,5 lít tùy nhu cầu cơ thể và mức độ hoạt động. Có thể bổ sung thêm một lượng nhỏ điện giải phù hợp khi thời tiết quá nóng hoặc vận động nhiều.

Chuyên gia cũng lưu ý các loại nước thảo mộc, nước dừa hay nước chanh pha loãng có thể giúp đa dạng nguồn nước uống, song không nên sử dụng để thay thế hoàn toàn nước lọc.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc duy trì giấc ngủ đầy đủ, giảm căng thẳng, tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ hoặc thực hành các kỹ thuật thư giãn cũng giúp cải thiện hoạt động của hệ thần kinh thực vật, từ đó giảm cảm giác bốc hỏa và khó chịu trong giai đoạn tiền mãn kinh.

"Thực hiện chế độ ăn cân bằng, hạn chế đường tự do, tăng cường rau xanh, trái cây phù hợp và duy trì lối sống lành mạnh vẫn là giải pháp bền vững giúp phụ nữ vượt qua mùa hè dễ chịu hơn, đồng thời bảo vệ sức khỏe lâu dài", BS Hải Khuyên.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng gay gắt đổ bộ, miền Trung suýt chạm ngưỡng 39 độ C: