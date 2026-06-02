Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công u quái buồng trứng ở bé gái 6 tuổi tại Quảng Ngãi

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa phẫu thuật thành công một trường hợp u nang buồng trứng hiếm gặp ở bé gái mới 6 tuổi.

Thúy Nga

Bệnh nhi P.T.Y.L. (sinh năm 2020, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị. Theo người nhà, trước đó trẻ nhiều lần xuất hiện các cơn đau bụng thoáng qua, nhưng gia đình nghĩ là đau bụng thông thường nên chưa đưa đi thăm khám chuyên khoa.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u buồng trứng trái dạng nang bì và chỉ định phẫu thuật nội soi để xử trí.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận bên trong khối u có chứa nhiều thành phần đặc trưng như mô tuyến bã, tóc và răng. Đây là dạng u quái buồng trứng (còn gọi là u nang bì buồng trứng) - một loại khối u tế bào mầm thường gặp ở buồng trứng.

Khối u được xác định có kích thước khoảng 7x6cm được bóc tách thành công bằng phương pháp nội soi, đồng thời bảo tồn được phần mô buồng trứng lành còn lại.

Theo các bác sĩ, việc bảo tồn mô buồng trứng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhi trong độ tuổi phát triển, giúp duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản sau này.

u-nang-buong-trung.jpg
Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Văn Sáu, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở bé gái 6 tuổi, là trường hợp rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 2 - 5 ca trên 100.000 trẻ gái mỗi năm.

Do bệnh lý ít gặp nên các triệu chứng ban đầu thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những cơn đau bụng thông thường. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc xuất hiện biến chứng.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u nang buồng trứng có thể gây xoắn buồng trứng, làm gián đoạn nguồn máu nuôi dưỡng dẫn đến hoại tử. Đây là biến chứng cấp cứu ngoại khoa có nguy cơ khiến bệnh nhi phải cắt bỏ buồng trứng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và sức khỏe sinh sản trong tương lai.

Bên cạnh đó, những khối u kích thước lớn còn có thể gây đau bụng kéo dài, chèn ép các cơ quan lân cận hoặc làm giảm chất lượng cuộc sống của trẻ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ thường xuyên xuất hiện các cơn đau bụng không rõ nguyên nhân, nhất là đau vùng hạ vị kéo dài hoặc tái đi tái lại nhiều lần.

Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và đánh giá chuyên khoa sớm có thể giúp phát hiện các bất thường ở cơ quan sinh dục, ổ bụng hoặc hệ tiêu hóa trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ cao kỷ lục trong năm tới:

#Phẫu thuật nội soi u quái buồng trứng trẻ em #Bảo tồn chức năng sinh sản trẻ nhỏ #U nang buồng trứng hiếm gặp ở trẻ em #Chẩn đoán sớm và biến chứng u buồng trứng #Vai trò của phát hiện sớm trong điều trị

Bài liên quan

Sống Khỏe

Phẫu thuật cấp cứu giữa đêm bảo toàn buồng trứng cho thiếu nữ đau bụng

Phụ nữ, đặc biệt là trẻ vị thành niên nên khám phụ khoa định kỳ khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, bụng to bất thường, rối loạn kinh nguyệt.

Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cấp cứu tháo xoắn và bóc tách khối u nang buồng trứng kích thước lớn, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân nữ 18 tuổi.

Bệnh nhân nhập viện lúc 21h2 trong tình trạng đau dữ dội vùng hạ vị. Trong cơn đau quặn từng cơn, nữ bệnh nhân liên tục kêu: “Cháu đau bụng quá bác sĩ ơi…”.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lấy đa u xơ chèn ép ổ bụng gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân 60 tuổi

Người bệnh từng phát hiện đa u xơ tử cung từ lâu nhưng do chủ quan nên không đi thăm khám và theo dõi định kỳ dẫn đến biến chứng nặng.

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội vừa can thiệp phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ (60 tuổi) gặp biến chứng do khối đa u xơ tử cung kích thước lớn chèn ép ổ bụng.

Chủ quan bỏ qua thăm khám, người bệnh đối mặt với nhiều biến chứng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phát hiện sớm u tử cung, u nang buồng trứng qua triệu chứng rong kinh kéo dài

Rong kinh không đơn thuần là dấu hiệu của tiền mãn kinh. Trong nhiều trường hợp, đây có thể là biểu hiện của các bệnh lý phụ khoa nguy hiểm.

Bị rong kinh kéo dài suốt hơn 1 năm, nhưng tin rằng đó chỉ là thay đổi bình thường của tuổi tác, chị L. (48 tuổi, trú tại xã Tiên Lương, Phú Thọ) lặng lẽ chịu đựng. Dù ra máu kéo dài, cơ thể ngày càng mệt mỏi, xanh xao, nhưng chị vẫn chần chừ chưa đi khám. Chỉ đến khi sức khỏe sa sút rõ rệt, chị mới quyết định đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để thăm khám.

rong-kinh.jpg
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân trước khi ra viện - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới