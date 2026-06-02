Phẫu thuật thành công u quái buồng trứng ở bé gái 6 tuổi tại Quảng Ngãi

Bệnh nhi P.T.Y.L. (sinh năm 2020, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị. Theo người nhà, trước đó trẻ nhiều lần xuất hiện các cơn đau bụng thoáng qua, nhưng gia đình nghĩ là đau bụng thông thường nên chưa đưa đi thăm khám chuyên khoa.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có khối u buồng trứng trái dạng nang bì và chỉ định phẫu thuật nội soi để xử trí.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận bên trong khối u có chứa nhiều thành phần đặc trưng như mô tuyến bã, tóc và răng. Đây là dạng u quái buồng trứng (còn gọi là u nang bì buồng trứng) - một loại khối u tế bào mầm thường gặp ở buồng trứng.

Khối u được xác định có kích thước khoảng 7x6cm được bóc tách thành công bằng phương pháp nội soi, đồng thời bảo tồn được phần mô buồng trứng lành còn lại.

Theo các bác sĩ, việc bảo tồn mô buồng trứng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhi trong độ tuổi phát triển, giúp duy trì chức năng nội tiết và khả năng sinh sản sau này.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Văn Sáu, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, u nang buồng trứng ở trẻ nhỏ, đặc biệt ở bé gái 6 tuổi, là trường hợp rất hiếm gặp, với tỷ lệ chỉ khoảng 2 - 5 ca trên 100.000 trẻ gái mỗi năm.

Do bệnh lý ít gặp nên các triệu chứng ban đầu thường dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những cơn đau bụng thông thường. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã phát triển lớn hoặc xuất hiện biến chứng.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, u nang buồng trứng có thể gây xoắn buồng trứng, làm gián đoạn nguồn máu nuôi dưỡng dẫn đến hoại tử. Đây là biến chứng cấp cứu ngoại khoa có nguy cơ khiến bệnh nhi phải cắt bỏ buồng trứng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản và sức khỏe sinh sản trong tương lai.

Bên cạnh đó, những khối u kích thước lớn còn có thể gây đau bụng kéo dài, chèn ép các cơ quan lân cận hoặc làm giảm chất lượng cuộc sống của trẻ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ thường xuyên xuất hiện các cơn đau bụng không rõ nguyên nhân, nhất là đau vùng hạ vị kéo dài hoặc tái đi tái lại nhiều lần.

Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và đánh giá chuyên khoa sớm có thể giúp phát hiện các bất thường ở cơ quan sinh dục, ổ bụng hoặc hệ tiêu hóa trước khi xảy ra biến chứng nguy hiểm.

