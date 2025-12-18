Hà Nội

Xã hội

Người dân ở Thanh Hóa giao nộp cá thể gà lôi trắng

Một người dân ở Thanh Hóa tự nguyện giao nộp cá thể gà lôi trắng cho kiểm lâm thả về môi trường tự nhiên.

Thanh Hà

Ngày 18/12, thông tin từ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm là con gà lôi trắng do người dân giao nộp.

Cụ thể, ngày 17/12 khi nhận được tin báo một người dân bắt được cá thể gà lôi trắng, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Thanh Quân tiếp nhận, bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

hhhh.png
Người dân giao nộp cá thể gà lôi trắng.

Trước đó, ông Lê Tuấn Giang (SN 1980; ngụ thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi rừng đã bắt được 1 cá thể gà.

Sau khi biết đây là gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên ông Giang đã thông báo cho cơ quan công an, kiểm lâm để giao nộp.

