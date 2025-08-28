Phát hiện bố mẹ cùng hai con nhỏ thương vong ở Hà Tĩnh

Tại hiện trường người bố và mẹ đã tử vong, còn hai con nhỏ bất tỉnh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Ngày 28/8, thông tin từ UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến 4 người trong gia đình thương vong.

Trước đó, sáng 28/8, người dân xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) phát hiện quán bánh canh Thiện Mập trên đường Kỳ La (thôn Trần Phú) không mở cửa như thường lệ.

Hiện trường nơi sự việc đau lòng xảy ra. Ảnh: BHT.

Người dân gõ cửa nhiều lần không có ai trả lời, sau đó ngửi thấy mùi khí lạ nên phá cửa vào kiểm tra thì tá hoá phát hiện vợ chồng chủ quán đã tử vong, hai con nhỏ bất tỉnh nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, khi phá cửa quán ăn, họ phát hiện một máy phát điện phía trong.

Được biết, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 5, toàn xã Thiên Cầm bị mất điện, nhiều hộ dân trong xã đã dùng máy phát điện để duy trì sinh hoạt.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

