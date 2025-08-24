Hà Nội

Xã hội

Người dân hào hứng đổ về sân Mỹ Đình chiêm ngưỡng dàn pháo lễ

Trước giờ "G", người dân và du khách đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để chiêm ngưỡng dàn pháo lễ và các khí tài quân sự.

Khánh Hoài
1.jpg
Từ sáng sớm 24/8/2025, người dân đổ về khu vực sân Mỹ Đình và trường đua F1 rất đông để tận mắt chiêm ngưỡng dàn pháo lễ, các khí tài quân sự trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
2.jpg
Thời tiết Hà Nội sáng nay có chút nắng nóng nhưng không vì thế mà làm giảm khí thế hào hứng của người dân và du khách. Càng về trưa, lượng người đổ về khu vực sân Mỹ Đình chiêm ngưỡng dàn pháo lễ càng đông.
22.jpg
Ai nấy tỏ ra rất phấn khích khi lần đầu được tận mắt chứng kiến những khí tài hiện đại của Việt Nam.
3.jpg
Trận địa 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 được bố trí ở khu vực trước sân Mỹ Đình, nơi rộng rãi, thông thoáng, thuận lợi cho công tác huấn luyện cũng như phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.
4.jpg
Quốc kỳ được dán lên thân pháo, tạo khí thế trang nghiêm.
5.jpg
Người dân vui mừng, hào hứng chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm với chiến sĩ làm nhiệm vụ A80 và dàn pháo lễ 105mm uy dũng của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.
55.jpg
Người dân hào hứng chụp ảnh trước dàn pháo lễ.
6.jpg
Cận cảnh dàn pháo lễ 105mm uy dũng của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình trước giờ G.
66.jpg
Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, 20h tối nay (24/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng lúc đó, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ đồng loạt khai hỏa.
7.jpg
Tại khu vực trường đua F1, người dân cũng háo hức chiêm ngưỡng dàn khí tài khủng.
8.jpg
Du khách nước ngoài hòa mình vào không khí háo hức chờ đón tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, chiêm ngưỡng các khí tài quân sự hiện đại của Việt Nam.
