Người dân hào hứng đổ về sân Mỹ Đình chiêm ngưỡng dàn pháo lễ

Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong thời điểm cả nước một lòng hướng về sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện video clip 2 đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào Đại úy Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80, làm cho Cảnh sát cơ động bị chấn thương nặng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ tiến hành làm việc với Đ.T.H.T