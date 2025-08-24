Người dân hào hứng đổ về sân Mỹ Đình chiêm ngưỡng dàn pháo lễ

Khí thế sôi động tại giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”
Gần 3.000 người tham gia cung đường ven biển Phan Thiết, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Sáng 24/8, tại vùng biển phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, gần 3.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ công an và người dân yêu thích thể thao đã tham gia giải chạy “Hành trình 80 năm vì An ninh Tổ quốc”.
Người phụ nữ xúc phạm lực lượng chức năng vụ lao xe vào cảnh sát bảo vệ A80
Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với Đ.T.H.T - người đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng chức năng đảm bảo an ninh buổi hợp luyện A80.
Ngày 23/8, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trong thời điểm cả nước một lòng hướng về sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 21/8, trên mạng xã hội xuất hiện video clip 2 đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào Đại úy Cảnh sát cơ động đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hợp luyện A80, làm cho Cảnh sát cơ động bị chấn thương nặng.
Nhộn nhịp bán phụ kiện xem diễu binh, diễu hành ở Hà Nội
Tại khu vực sân Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều người "hốt bạc" khi bán các phụ kiện, sản phẩm sticker cờ đỏ sao vàng, mũ, áo phông… cho du khách.
Dự báo càng vào gần đất liền, bão số 5 lại thêm tăng cấp
Tối 23/8, bão số 5 đã tăng thêm gần 2 cấp, dự báo nó sẽ tiếp tục mạnh thêm do đi qua một vùng biển ấm.
Bắt “ nóng ” nhóm đối tượng liên quan đường dây mua bán người dưới 16 tuổi
Sau khi xác định được nơi ở của bị hại, các trinh sát lên kế hoạch giải cứu nạn nhân và bắt “ nóng ” nhóm đối tượng đường dây mua bán người dưới 16 tuổi.
Bắt tên cầm đầu và chặt đứt các mắt xích trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ
Công an Thanh Hoá vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng và bắt giữ nhiều đối tượng.
Người dân hào hứng đổ về sân Mỹ Đình chiêm ngưỡng dàn pháo lễ
Trước giờ "G", người dân và du khách đổ về khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để chiêm ngưỡng dàn pháo lễ và các khí tài quân sự.
Muôn kiểu "xếp gạch" chờ xem hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Hà Nội
Tại phố Kim Mã (Hà Nội), ngay từ rất sớm, nhiều người dân từ khắp nơi đã đến để "nhận chỗ" xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên vô cớ đánh mù mắt người đi đường
Nhóm thanh thiếu niên ở Đà Nẵng đi xe máy truy đuổi, vô cớ vây đánh tập thể khiến một nam sinh 16 tuổi bị thương tích 41% và mù mắt phải.
Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ lên nhanh trên các sông ở miền Trung
Do ảnh hưởng bão số 5, từ đêm 24/8 đến ngày 28/8, trên các sông từ Thanh Hóa đến Huế sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở mức 2.
Khởi tố đối tượng cho mượn kho để lắp hàng chục nghìn điện thoại trái phép
Hoàng Minh Thượng đồng ý cho người đàn ông quốc tịch nước ngoài sử dụng kho để lắp đặt mà không có giấy phép của cơ quan chức năng...
Nhóm đối tượng bắt cóc bé gái và đòi 60 triệu tiền chuộc sa lưới
Lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công bé gái 13 tuổi khỏi nhóm đối tượng bắt cóc ở Đà Nẵng.
Hôm nay (24/8), cấm đường phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2
Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình tổng hợp luyện lần 2 sẽ bắt đầu từ 12h30 ngày 24/8.