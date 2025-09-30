Người dân Hà Nội khổ chờ sửa xe sau giờ tan tầm

26 người tử vong, 22 người mất tích do bão số 10
Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.
Cụ thể, Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.
Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình
Chiều 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).
Theo đó, hồi 13h ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,47m, mực nước hạ lưu 14,03m, lưu lượng về hồ 3.728 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.988 m3/s.
Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 17h ngày 30/9.
Lốc xoáy kinh hoàng trong bão số 10 Bualoi, chuyên gia lý giải sao?
Lốc xoáy bất ngờ trong bão số 10 đã cướp đi sinh mạng, tàn phá nhà cửa ở một số địa phương. Chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân và cảnh báo ứng phó.
Giữa tâm bão Bualoi càn quét dọc Trung và Bắc Trung Bộ, tại cách tâm bão hàng trăm cây số, các cơn lốc xoáy, vòi rồng xuất hiện bất ngờ ở Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng… khiến dư luận đặt câu hỏi: tại sao lốc xoáy lại hình thành với mức độ khủng khiếp như vậy và có thể dự báo được không?
