Xã hội

Người dân Hà Nội khổ chờ sửa xe sau giờ tan tầm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đường phố Hà Nội ngập nặng, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân khổ sở dắt đi sửa sau giờ tan tầm.

Bảo Ngân
1-5296.jpg
Ghi nhận của PV, khoảng 19h30 ngày 30/9, tại một ngõ nhỏ đường Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), nhiều người dân vẫn đang phải xếp hàng chờ đợi đến lượt sửa chữa xe máy do ngập nước.
2-6207.jpg
Người dân xếp hàng chờ đến lượt sửa xe máy ngập nước. Trong khi tiệm sửa xe hoạt động hết công suất, thợ làm không nghỉ tay.
3-2035.jpg
Ai nấy cũng mệt mỏi vì chưa thể về nhà sau giờ tan tầm.
4-4902.jpg
Bên trong tiệm sửa xe, thợ phải chia nhau làm từng công đoạn, làm việc không ngừng nghỉ.
5-6243.jpg
Hầu hết các xe máy sửa chữa đều cần tháo bugi, xả nước trong pô, thay dầu, hoặc xe bị ngập nặng phải để lại chờ vệ sinh toàn bộ động cơ mới nổ máy được.
6-6809.jpg
Một chiếc xe máy bị ngập nặng đang phải thay dầu vì nước ngập.
7-985.jpg
Người dân xếp hàng dài chờ đợi đến lượt sửa xe sau giờ tan tầm. Một thợ sửa chữa cho biết, nhiều xe máy khi xe bị ngập nước mà cố nổ xe sẽ khiến động cơ hư hỏng nặng, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng triệu đồng.
8-2792.jpg
Do lượng xe sửa quá đông, một số người đành tiếp tục dắt bộ về nhà.
9-1962.jpg
Một tiệm sửa xe khác ở ngõ Đại lộ Thăng Long, nhiều người cũng đang phải xếp hàng, chờ đợi đến lượt mình.
#chờ sửa xe sau giờ tan tầm #hoàn lưu bão số 10 #đường phố Hà Nội ngập nặng

Bài liên quan

Xã hội

26 người tử vong, 22 người mất tích do bão số 10

Bão số 10 Bualoi và mưa lũ, dông lốc, sạt lở làm 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, 8 người mất liên lạc.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 13h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi và mưa lũ, sạt lở, giông lốc khiến 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương, mất liên lạc 8 người.

Cụ thể, Lào Cai 3 người do lũ và sạt lở đất; Cao Bằng 2 người do lũ và sạt lở đất; Sơn La 1 người do sạt lở đất; Lạng Sơn 1 người do sạt lở đất; Hưng Yên 2 người do giông, lốc; Ninh Bình 9 người do giông, lốc; Nghệ An 1 người bị đuối nước; Huế 1 người bị nước cuốn trôi; Thanh Hóa 2 người do cây đổ và bị sập nhà; Hà Tĩnh 1 người bị ngã khi sửa nhà; Quảng Trị 2 người trên tàu BV92754 tại Cửa Gianh; Đà Nẵng 1 người bị lũ cuốn.

Xem chi tiết

Xã hội

Đóng 1 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình

Chiều 30/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7329/CĐ-BNNMT về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, hồi 13h ngày 30/9, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,47m, mực nước hạ lưu 14,03m, lưu lượng về hồ 3.728 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 5.988 m3/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 17h ngày 30/9.

Xem chi tiết

Giải mã

Lốc xoáy kinh hoàng trong bão số 10 Bualoi, chuyên gia lý giải sao?

Lốc xoáy bất ngờ trong bão số 10 đã cướp đi sinh mạng, tàn phá nhà cửa ở một số địa phương. Chuyên gia khí tượng chỉ ra nguyên nhân và cảnh báo ứng phó.

Giữa tâm bão Bualoi càn quét dọc Trung và Bắc Trung Bộ, tại cách tâm bão hàng trăm cây số, các cơn lốc xoáy, vòi rồng xuất hiện bất ngờ ở Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng… khiến dư luận đặt câu hỏi: tại sao lốc xoáy lại hình thành với mức độ khủng khiếp như vậy và có thể dự báo được không?

loc-xoay-2.jpg
Hình ảnh lốc xoáy kinh hoàng tại Ninh Bình được người dân ghi lại. Ảnh: cắt từ clip,
Xem chi tiết

