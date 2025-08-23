Hà Nội

Xã hội

Người dân “đất Thiêng” đón tin vui trước ngày Tết Độc lập

Hơn 700 người dân Đặc khu Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc đón nhận niềm vui ngay thời khắc cả dân tộc háo hức mừng 80 năm Tết Độc lập.

Đăng Lê

Niềm vui to lớn đó là việc người dân Đặc khu của TP HCM được Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) ngay tại hòn đảo mình sinh sống mà không phải vào đất liền như trước đây.

Theo đó, sáng 23/8, PC08 Công an TP HCM đã tổ chức sát hạch lái xe hạng A1 và A cho hơn 700 người dân Đặc khu Côn Đảo.

con-dao.jpg
Đại diện PC08 tại buổi khai mạc tổ chức thi sát hạch lái xe cho hơn 700 người dân Đặc khu Côn Đảo

“Đây là kế hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở nơi Hải đảo xa, PC08 đã chuẩn bị máy móc, trang thiết bị, sân... để giúp người dân tiến hành sát hạch lái xe ngay tại chỗ, thay vì phải vào đất liền tốn nhiều thời gian và kinh phí như trước đây. Việc này nhằm giúp người dân đủ điều kiện tham gia giao thông, đảm bảo an toàn”, đại diện PC08 cho biết.

Theo PC08, Phòng đã tập trung cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân hoàn thành sát hạch ngay trong ngày. Ngay sau khi học viên thi đậu, hồ sơ sẽ được cập nhật và cấp giấy phép lái xe trên hệ thống VNeID, để người dân có thể sử dụng nếu chưa kịp nhận bản cứng.

con-dao-2.jpg
Hàng trăm người dân Đặc khu háo hức tham gia kỳ thi lần đầu được tổ chức ngay hòn đảo mình sống mà không phải vào đất liền.

Được biết sau khi sáp nhập, với sự quyết tâm, nỗ lực và làm việc cao độ, đến nay PC08 đã tổ chức 404 kỳ sát hạch, cho hơn 200.000 thí sinh, kết quả đạt 118.000 thi sinh.

Đặc khu Côn Đảo (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức trở thành Đặc khu duy nhất trực thuộc TP HCM vào ngày 1/7/2025.

Đây là vùng đất có bề dày về lịch sử, gắn liền với quá khứ đấu tranh hào hùng của dân tộc, đồng thời là địa phương sở hữu hệ sinh thái biển đảo nguyên sơ và quý hiếm bậc nhất Việt Nam.

con-dao-3.jpg
Các thí sinh tại kỳ thi do PC08 Công an TP HCM tổ chức ngày 23/8

Đặc khu này nằm cách trung tâm TP HCM hơn 230km về phía Đông Nam với 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích gần 76 km² đất liền và gần 200 km² vùng biển bao quanh. Tính đến năm 2025, dân số Côn Đảo ước đạt hơn 10.000 người.

(Nguồn: THĐT)
