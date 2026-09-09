Viên thuốc mắc đường thở, bệnh nhân ung thư ngừng tuần hoàn

Viên thuốc mắc đường thở, nguy kịch trong thời gian ngắn

Người bệnh N.D.T., 62 tuổi, ở Quảng Bình, mắc ung thư hạ họng đã di căn phổi và trung thất. Tin tưởng đội ngũ y bác sĩ từng điều trị, người bệnh vượt quãng đường xa trở lại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị nhiễm trùng.

Trong thời gian uống thuốc theo đơn, người bệnh bất ngờ sặc, xuất hiện suy hô hấp, tím tái và nhanh chóng rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới lập tức kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu. Tuy nhiên, việc kiểm soát đường thở gặp trở ngại nghiêm trọng. Viên thuốc được xác định mắc tại vùng nắp thanh môn, trong khi đường thở của người bệnh vốn đã biến dạng, dày và dính do bệnh lý ung thư.

Trong tình huống này, đặt nội khí quản không thể thực hiện.

Mở khí quản ngay tại phòng bệnh để giành thời gian

Trước tình trạng ngừng tuần hoàn và đường thở không thể kiểm soát bằng phương pháp thông thường, ê-kíp quyết định mở khí quản cấp cứu ngay tại phòng bệnh thay vì vận chuyển người bệnh đến đơn nguyên hồi sức.

Đây là quyết định được đưa ra trong điều kiện đặc biệt khẩn cấp. Bởi khi người bệnh ngừng tuần hoàn, việc thiết lập và bảo đảm đường thở là một trong những ưu tiên hàng đầu của hồi sức. Trong khi đó, vận chuyển một người bệnh đang không kiểm soát được đường thở có thể làm kéo dài thời gian thiếu oxy.

Mở khí quản cứu bệnh nhân bị kẹt viên thuốc trong đường thở - Ảnh BVCC

Ca mở khí quản cũng không đơn giản. Thành khí quản của người bệnh dày, xơ dính và biến dạng do bệnh lý nền. Ê-kíp phải tiến hành kỹ thuật trong điều kiện khó khăn, đồng thời phối hợp hồi sức tuần hoàn.

Sau những phút căng thẳng, đường thở được thiết lập thành công. Mạch và huyết áp của người bệnh trở lại. Hơn 2 giờ sau, người bệnh tỉnh táo và hồi phục ý thức.

Theo các bác sĩ, kết quả này có được nhờ quá trình nhận diện nhanh tình trạng nguy kịch, quyết định xử trí kịp thời và sự phối hợp giữa Trung tâm Bệnh nhiệt đới cùng các khoa, phòng liên quan trong bệnh viện.

Vì sao không thực hiện nghiệm pháp Heimlich?

Một vấn đề được đặt ra là tại sao không thực hiện nghiệm pháp Heimlich khi người bệnh được cho là bị mắc viên thuốc.

Theo các bác sĩ, tại thời điểm xảy ra sự cố, người bệnh đang nhiễm khuẩn nặng, viêm phổi trên nền ung thư hạ họng đã di căn phổi và trung thất. Đường thở cũng đã biến dạng phức tạp.

Khi người bệnh đột ngột suy hô hấp và ngừng tuần hoàn, không thể khẳng định ngay viên thuốc là nguyên nhân duy nhất gây tắc nghẽn đường thở. Vì vậy, ưu tiên cấp cứu lúc này là nhanh chóng thiết lập một đường thở có hiệu quả và đồng thời khôi phục tuần hoàn.

Trong bối cảnh không thể đặt nội khí quản, mở khí quản cấp cứu tại chỗ được lựa chọn nhằm rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát đường thở.

Trường hợp này cũng cho thấy nguy cơ đặc biệt ở những người bệnh có tổn thương vùng hạ họng, thanh quản hoặc trung thất. Những thay đổi về cấu trúc đường thở do khối u, xâm lấn hoặc xơ dính có thể khiến các biện pháp kiểm soát đường thở thông thường trở nên khó khăn hơn.

Lưu ý khi uống thuốc ở người bệnh ung thư vùng đầu cổ Người bệnh ung thư hạ họng, thanh quản, phổi hoặc trung thất có thể gặp khó khăn khi nuốt thuốc, đặc biệt khi đường thở và vùng hầu họng đã bị biến đổi do bệnh lý. Khi uống thuốc nên ngồi thẳng, uống đủ nước và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn của nhân viên y tế. Không cố nuốt thêm thuốc hoặc thức ăn khi đang có cảm giác nghẹn, vướng. Nếu xuất hiện nghẹn đột ngột, khó thở, tím tái, không thể nuốt hoặc thay đổi ý thức, cần báo ngay cho nhân viên y tế hoặc đưa người bệnh đến cơ sở cấp cứu. Với người bệnh đang điều trị nội trú, khi gặp sự cố bất thường sau khi uống thuốc, cần bấm chuông gọi nhân viên y tế ngay, không tự xử trí hoặc tự di chuyển.

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