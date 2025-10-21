Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/10 cho biết Ngoại trưởng Lavrov đã có một "cuộc thảo luận mang tính xây dựng" với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio về cách thức thực hiện những điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thống nhất trước đó.

Cuộc trò chuyện diễn ra sau khi Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có cuộc điện đàm vào tuần trước, trong đó thảo luận về con đường tiềm năng để giải quyết xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Gazeta.

Sau cuộc điện đàm tuần trước, Điện Kremlin và Nhà Trắng đều xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest, Hungary, trong tương lai gần để thảo luận thêm về các con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình.

Các quan chức Nga, Mỹ và Hungary sau đó xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được tiến hành. Nguồn tin giấu tên cho biết, Ngoại trưởng Lavrov và Rubio, những người dự kiến ​​sẽ quyết định ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh, có thể gặp nhau trực tiếp vào tuần này, sớm nhất là vào ngày 23/10.

Các quan chức Nga và Mỹ tiết lộ thêm, hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ diễn ra trong vòng hai tuần nữa. Trợ lý của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cho biết công tác chuẩn bị được tiến hành "không chậm trễ".

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto viết trên Facebook ngày 17/10 rằng công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ đang "được tiến hành khẩn trương".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ

