Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

An An (Theo RT)

Theo RT ngày 16/10, sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông và Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp nhau tại Budapest, Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là tin vui cho tất cả mọi người trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga là tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới", Thủ tướng Orban viết trên mạng X.

thutuong.png
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Tass.

Vài phút trước đó, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga Putin có thể diễn ra sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa phái đoàn hai nước vào tuần tới. Ông cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga sau gần hai tháng. Theo Nhà Trắng, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 tiếng. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, cuộc điện đàm rất hiệu quả và "đã đạt được tiến triển lớn".

Sau đó, Thủ tướng Hungary Orban cho biết công tác chuẩn bị đã được tiến hành, nói thêm rằng ông cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào buổi tối.

Trước đó, Hungary hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa ông Putin và ông Trump hồi tháng 8/2025, cho rằng điều này đã khiến thế giới "trở nên an toàn hơn".

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto trước đây từng đề nghị Hungary làm địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán hòa bình. "Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các điều kiện công bằng và an toàn phù hợp cho các cuộc đàm phán hòa bình như vậy. Chúng tôi rất vui nếu có thể đóng góp vào thành công của các nỗ lực hòa bình", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu hồi tháng 8.

#Hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Hungary #Vai trò trung gian của Hungary #Thúc đẩy đối thoại Nga - Mỹ #Tình hình xung đột Ukraine #xung đột nga ukraine

Bài liên quan

Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine Timoshenko nói cuộc xung đột với Nga 'sắp kết thúc'

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko nói rằng cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga có thể sẽ sớm kết thúc.

RT đưa tin ngày 13/10, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Ukraine cuối tuần qua, cựu Thủ tướng Yulia Timoshenko cho biết bà lạc quan về việc cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ sớm kết thúc, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

"Với những thông tin chắc chắn mà tôi nhận được, tôi tin rằng cuộc xung đột sắp kết thúc. Tất cả chúng ta đều hy vọng điều đó và đang nỗ lực hướng tới điều đó”, bà Timoshenko nói.

Xem chi tiết

Thế giới

Phó Tổng thống Vance nói Nga từ chối cuộc gặp ba bên với Mỹ-Ukraine

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, phía Nga đã từ chối cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đại diện từ Ukraine.

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 28/9, Phó Tổng thống Mỹ Vance nói rằng phía Nga đã từ chối các cuộc họp ba bên với Tổng thống Trump và đại diện từ Ukraine.

"Thật không may, những gì chúng ta thấy trong những tuần qua là phía Nga từ chối tham gia bất kỳ cuộc họp song phương nào với Ukraine. Họ cũng từ chối bất kỳ cuộc họp ba bên nào, nơi Tổng thống (Trump) hoặc một quan chức khác trong chính quyền (Mỹ) có thể ngồi xuống cùng đại diện Nga và Ukraine", ông Vance nói.

Xem chi tiết

Thế giới

FSB phá âm mưu ám sát người đứng đầu công ty quốc phòng Nga

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một người đàn ông cải trang thành cụ bà để thực hiện âm mưu ám sát một lãnh đạo công ty quốc phòng Nga.

>>> Mời độc giả xem video: FSB bắt giữ một người đàn ông cải trang thành cụ bà để thực hiện âm mưu ám sát một lãnh đạo công ty quốc phòng Nga

Nguồn video: RT/FSB.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới