Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Theo RT ngày 16/10, sau khi ông Trump tuyên bố rằng ông và Tổng thống Nga Putin có thể sẽ gặp nhau tại Budapest, Thủ tướng Viktor Orban cho biết Hungary sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời nói thêm rằng cuộc gặp sẽ là tin vui cho tất cả mọi người trên thế giới đang đấu tranh vì hòa bình.

"Chúng tôi đã sẵn sàng. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga là tin tuyệt vời cho những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới", Thủ tướng Orban viết trên mạng X.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Tass.

Vài phút trước đó, Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Nga Putin có thể diễn ra sau các cuộc đàm phán cấp cao giữa phái đoàn hai nước vào tuần tới. Ông cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga sau gần hai tháng. Theo Nhà Trắng, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 tiếng. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, cuộc điện đàm rất hiệu quả và "đã đạt được tiến triển lớn".

Sau đó, Thủ tướng Hungary Orban cho biết công tác chuẩn bị đã được tiến hành, nói thêm rằng ông cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào buổi tối.

Trước đó, Hungary hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa ông Putin và ông Trump hồi tháng 8/2025, cho rằng điều này đã khiến thế giới "trở nên an toàn hơn".

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto trước đây từng đề nghị Hungary làm địa điểm tiềm năng cho các cuộc đàm phán hòa bình. "Nếu cần, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các điều kiện công bằng và an toàn phù hợp cho các cuộc đàm phán hòa bình như vậy. Chúng tôi rất vui nếu có thể đóng góp vào thành công của các nỗ lực hòa bình", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu hồi tháng 8.