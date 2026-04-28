Ngoại trưởng Iran tới Nga, hội đàm với Tổng thống Putin

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin về sự ủng hộ liên tục của Moscow dành cho Tehran.

An An (Theo Moscow Times)

Theo The Moscow Times, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại St. Petersburg vào ngày 27/4 trong bối cảnh Tehran tìm kiếm sự ủng hộ từ Moscow giữa những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel. Được biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Đô đốc Igor Kostyukov - người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự Nga, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov - cũng tham dự cuộc họp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp ngày 27/4/2026. Ảnh: TASS.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nói rằng người dân Iran đã dũng cảm chiến đấu vì chủ quyền của đất nước. Ông bày tỏ hy vọng Iran sẽ vượt qua được giai đoạn thử thách này và hòa bình sẽ sớm được thiết lập.

"Moscow sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của Iran và các nước khác trong khu vực để nhanh chóng mang lại hòa bình cho Trung Đông", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi cảm ơn ông Putin về sự ủng hộ liên tục của Nga dành cho Iran, đồng thời cho biết thêm rằng quan hệ giữa hai nước thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược và sẽ tiếp tục được củng cố.

Nhà lãnh đạo Nga Putin khẳng định, Moscow dự định tiếp tục duy trì quan hệ chiến lược với Tehran và đề nghị ông Araghchi chuyển lời “cảm ơn chân thành nhất” của ông tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Sau cuộc gặp với ông Putin, Ngoại trưởng Araghchi phát biểu trước báo giới rằng Mỹ đã đề nghị Iran đàm phán và Tehran hiện đang phân tích đề xuất này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố rằng Washington đã không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình, ngụ ý rằng đây là lý do Mỹ hiện đang đề nghị tổ chức đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết thêm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và nhà ngoại giao hàng đầu của Iran Abbas Araghchi đã kết thúc. Ông Lavrov nói rằng cuộc gặp này "rất hữu ích".

Tổng thống Iran Pezeshkian nêu điều kiện đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran sẽ không đàm phán chừng nào Mỹ còn áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng của nước này.

Theo AP, truyền thông Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm tối 25/4, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã nói với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif rằng Mỹ “trước tiên nên dỡ bỏ các trở ngại về mặt hoạt động, bao gồm cả lệnh phong tỏa các cảng của Iran”, để cho phép một vòng đàm phán mới diễn ra.

Mỹ cử đặc phái viên tới Pakistan, đàm phán với Iran sắp diễn ra?

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 24/4, Tổng thống Trump đã cử Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khi các quan chức tại Pakistan đang thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Iran đã làm tê liệt các tuyến xuất khẩu năng lượng quan trọng qua eo biển Hormuz, phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu và khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông.

Khi nào eo biển Hormuz được mở lại?

Tình hình hỗn loạn trở nên nghiêm trọng hơn tại khu vực eo biển Hormuz khi Iran tấn công 3 tàu gần tuyến đường thủy quan trọng này.

Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố lực lượng nước này đã nổ súng vào 3 tàu đang rời cảng hôm 22/4 và bắt giữ 2 tàu, mô tả đây là hành động trả đũa việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của Iran và việc Washington bắt giữ 1 tàu liên quan đến Iran không dừng lại khi bị yêu cầu, theo AP.

Vụ tấn công vào tàu thuyền tiếp diễn sau thời gian tạm lắng

