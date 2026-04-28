Ngoại trưởng Iran tới Nga, hội đàm với Tổng thống Putin

Theo The Moscow Times, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại St. Petersburg vào ngày 27/4 trong bối cảnh Tehran tìm kiếm sự ủng hộ từ Moscow giữa những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến với Mỹ và Israel. Được biết, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Đô đốc Igor Kostyukov - người đứng đầu Cơ quan tình báo quân sự Nga, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov - cũng tham dự cuộc họp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong cuộc gặp ngày 27/4/2026. Ảnh: TASS.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nói rằng người dân Iran đã dũng cảm chiến đấu vì chủ quyền của đất nước. Ông bày tỏ hy vọng Iran sẽ vượt qua được giai đoạn thử thách này và hòa bình sẽ sớm được thiết lập.

"Moscow sẽ làm mọi thứ vì lợi ích của Iran và các nước khác trong khu vực để nhanh chóng mang lại hòa bình cho Trung Đông", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi cảm ơn ông Putin về sự ủng hộ liên tục của Nga dành cho Iran, đồng thời cho biết thêm rằng quan hệ giữa hai nước thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược và sẽ tiếp tục được củng cố.

Nhà lãnh đạo Nga Putin khẳng định, Moscow dự định tiếp tục duy trì quan hệ chiến lược với Tehran và đề nghị ông Araghchi chuyển lời “cảm ơn chân thành nhất” của ông tới Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Sau cuộc gặp với ông Putin, Ngoại trưởng Araghchi phát biểu trước báo giới rằng Mỹ đã đề nghị Iran đàm phán và Tehran hiện đang phân tích đề xuất này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố rằng Washington đã không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào của mình, ngụ ý rằng đây là lý do Mỹ hiện đang đề nghị tổ chức đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết thêm cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và nhà ngoại giao hàng đầu của Iran Abbas Araghchi đã kết thúc. Ông Lavrov nói rằng cuộc gặp này "rất hữu ích".

