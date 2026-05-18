Su-57 bất ngờ lộ diện với một phiên bản khác lạ

Một biến thể hai chỗ ngồi của máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga được chụp ảnh khi đang thực hiện các thử nghiệm di chuyển trên mặt đất.

Blogger hàng không quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram Fighterbomber được nhiều người theo dõi, đã xác nhận sự tồn tại của máy bay này vào ngày 16 tháng 5 và mô tả nó là một phiên bản hai chỗ ngồi mới của Su-57, đã hoàn thành các thử nghiệm trên mặt đất như một phần của quá trình thử nghiệm ban đầu.

Bức ảnh, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc phòng Nga, cho thấy một khung máy bay Su-57 với phần thân trước được kéo dài rõ rệt để chứa buồng lái thứ hai, phù hợp với cấu hình hai chỗ ngồi song song được sử dụng bởi hầu hết các biến thể máy bay huấn luyện chiến đấu của Nga.

Phiên bản 2 chỗ ngồi của tiêm kích hiện đại nhất của Nga xuất hiện trên đường băng.

Tumanov, người có kênh truyền thông được coi là một trong những nguồn tin đáng tin cậy nhất về hàng không chiến thuật Nga trong cộng đồng giám sát nguồn mở, đã viết rằng tên gọi cuối cùng của máy bay vẫn chưa được quyết định: “Liệu nó sẽ được gọi là Su-57D hay Su-57UB, chúng ta sẽ xem xét. Một lựa chọn khác là Su-57ED,” theo bài đăng của ông.

Sự không chắc chắn về tên gọi là điều thường thấy ở một chương trình đang trong giai đoạn thử nghiệm trên mặt đất ban đầu, nơi các tên gọi chính thức thường không được hoàn thiện cho đến giai đoạn sau của chu kỳ phát triển.

Su-57, được NATO gọi bằng tên báo cáo là Felon, là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Nga, một máy bay chiến đấu tàng hình đa năng hai động cơ do Sukhoi phát triển và được sản xuất tại nhà máy máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông của Nga.

Máy bay này được đưa vào phục vụ hạn chế trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga vào năm 2020 sau một chương trình phát triển kéo dài hơn một thập kỷ, với quá trình sản xuất tăng tốc dần khi Nga tìm cách đưa loại máy bay này vào hoạt động với số lượng có ý nghĩa.

Su-57 có thiết kế tàng hình, khoang chứa vũ khí bên trong, động cơ điều khiển hướng lực đẩy và bộ cảm biến tiên tiến, định vị nó như câu trả lời của Nga đối với F-22 Raptor của Mỹ trong lĩnh vực ưu thế trên không, mặc dù các đánh giá độc lập về hiệu suất tàng hình thực tế của nó liên tục đặt câu hỏi liệu nó có đạt được mức giảm tiết diện radar như Nga tuyên bố hay không.

Ý nghĩa của biến thể hai chỗ ngồi chủ yếu nằm ở tiềm năng xuất khẩu hơn là tính hữu dụng trong hoạt động đối với phi công Nga. Chính Tumanov đã lưu ý điều này, trong khi kênh Telegram Voyevoda Veshchayet, một nguồn bình luận quân sự khác của Nga thảo luận về máy bay này, đã nêu rõ rằng “phiên bản hai chỗ ngồi chủ yếu dành cho xuất khẩu”, theo bài đăng của họ.

Máy bay chiến đấu một chỗ ngồi thường yêu cầu một biến thể huấn luyện hai chỗ ngồi chuyên dụng cho khách hàng nước ngoài, những người có phi công thiếu hệ thống đào tạo bài bản và cơ sở hạ tầng mô phỏng mà các phi hành đoàn Nga được đào tạo trong nước có thể tiếp cận.

Việc chỉ xuất khẩu Su-57 một chỗ ngồi cho lực lượng không quân nước ngoài sẽ đặt gánh nặng đào tạo khổng lồ lên các quốc gia khách hàng mà hầu hết không thể tự duy trì, khiến biến thể hai chỗ ngồi trở thành điều kiện tiên quyết thiết thực để xuất khẩu thành công trên quy mô lớn.

Các biến thể 2 chỗ ngồi của các tiêm kích hiện đại thường giúp ích cho việc đào tạo khi xuất khẩu nước ngoài.

Vào tháng 4 năm 2026, Rosoboronexport, cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước của Nga, đã công bố các hợp đồng nước ngoài mới cho máy bay Su-57, nhưng không nêu rõ khách hàng hoặc số lượng, theo tờ báo nhà nước Nga Rossiyskaya Gazeta.

Thông báo này trùng hợp với sự xuất hiện của nhiều bức ảnh và video cho thấy các máy bay chiến đấu Su-57 bay trên bầu trời châu Phi mang phù hiệu của Không quân Algeria, với bức ảnh chất lượng cao đầu tiên về một chiếc Su-57 của Algeria được công bố vào tháng 4 năm 2026.

Các phi công Không quân Algeria dường như đã tiến hành các chuyến bay làm quen và chuyển đổi sang sử dụng Su-57, đưa Algeria trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên được xác nhận vận hành loại máy bay này, một sự phát triển có ý nghĩa về mặt địa chính trị xét đến lịch sử phụ thuộc của Algeria vào máy bay chiến đấu của Nga và Liên Xô và vị thế của nước này là một trong những quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất châu Phi.

Thành tích chiến đấu của Su-57 trở nên phức tạp do một loạt các tổn thất được xác nhận, không có tổn thất nào xảy ra trong các cuộc không chiến hoặc phòng không.

Theo dõi nguồn mở từ blog Oryx và báo cáo quân sự của Ukraine, Nga đã mất ít nhất bốn máy bay Su-57 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầy, tất cả các tổn thất được xác nhận đều xảy ra trên mặt đất do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân của Nga nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Các tổn thất này, tất cả đều do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine chứ không phải do đánh chặn của hệ thống phòng không, đã đặt ra câu hỏi không phải về khả năng sống sót trên không của máy bay mà là về khả năng của Nga trong việc bảo vệ các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của mình khỏi các hệ thống không người lái tầm xa ngày càng hiện đại của Ukraine hoạt động cách xa hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga.

Cảnh tượng Su-57 thực hiện thao tác "lá vàng rơi" trong Top Gun.

