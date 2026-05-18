Chiêm ngưỡng khoáng vật quý hiếm và hấp dẫn nhất bậc thế giới đá quý

Ẩn sâu trong lòng đá cổ, chrysoberyl là khoáng vật quý hiếm nổi tiếng vì khả năng đổi màu và phát sáng kỳ lạ như phép thuật.

T.B (tổng hợp)

Chrysoberyl là một trong những khoáng vật quý hiếm và hấp dẫn nhất thế giới đá quý. Dù tên gọi nghe khá giống beryl — nhóm khoáng vật gồm ngọc lục bảo và aquamarine — chrysoberyl thực ra là một khoáng vật hoàn toàn khác, cấu tạo chủ yếu từ nhôm và berili. Với độ cứng chỉ đứng sau kim cương, sapphire và ruby, chrysoberyl nổi tiếng vì vẻ đẹp vừa tinh tế vừa đầy hiệu ứng quang học kỳ lạ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong trạng thái thông thường, chrysoberyl có màu vàng mật ong, xanh lục vàng hoặc vàng nâu, với độ trong và ánh thủy tinh rất mạnh. Nhưng điều khiến giới sưu tầm mê mẩn lại là hai biến thể đặc biệt gần như huyền thoại.

Ảnh: LUO Jewelry.

Đầu tiên là alexandrite — dạng chrysoberyl đổi màu nổi tiếng. Dưới ánh sáng ban ngày, viên đá có thể hiện màu xanh lục hoặc xanh lam; nhưng khi chuyển sang ánh đèn vàng hoặc ánh nến, nó đổi thành đỏ tím hoặc đỏ rượu vang. Hiệu ứng ấy mạnh đến mức nhiều người thời xưa tin rằng viên đá chứa “linh hồn kép”. Alexandrite được phát hiện lần đầu tại Nga vào thế kỷ 19 và nhanh chóng trở thành biểu tượng quý tộc của Đế quốc Nga.

Ảnh: Saja.

Biến thể thứ hai là chrysoberyl mắt mèo. Khi được mài dạng cabochon, ánh sáng trên bề mặt viên đá tập trung thành một vệt sáng mảnh chạy ngang như con ngươi mèo trong bóng tối. Hiệu ứng này gọi là chatoyancy, sinh ra bởi vô số sợi khoáng cực nhỏ nằm song song bên trong tinh thể. Khi xoay viên đá dưới ánh đèn, “con ngươi” ấy di chuyển đầy ma mị, khiến nhiều nền văn hóa xem nó là bùa hộ mệnh chống tà khí.

Các mỏ chrysoberyl nổi tiếng xuất hiện tại Brazil, Sri Lanka, Madagascar và Nga. Việc hình thành khoáng vật này đòi hỏi điều kiện địa chất đặc biệt hiếm gặp, khiến những mẫu có chất lượng cao luôn cực kỳ đắt giá.

Điều thú vị là chrysoberyl không quá nổi tiếng với công chúng như kim cương hay ruby, nhưng trong giới đá quý chuyên sâu, nó được xem như một “bí mật cao cấp”. Một viên alexandrite tự nhiên có hiệu ứng đổi màu mạnh đôi khi còn hiếm và đắt hơn nhiều viên kim cương lớn.

Giữa thế giới khoáng vật đầy màu sắc, chrysoberyl mang vẻ đẹp rất riêng: không phô trương, nhưng đủ kỳ ảo để khiến người ta cảm thấy như đang nhìn vào một vật thể biết thay đổi linh hồn theo ánh sáng.

